Objavljen je prvi trailer serije "Pam & Tommy" u kojoj su Lily James i Sebastian Stan pokazali na koji su način utjelovili nekoć najslavniji par na svijetu, Pamelu Anderson i Tommyja Leeja.

32-godišnja Lily i 39-godišnji Sebastian glume par u vrijeme vrhunca njihovih karijera, nedugo nakon što su se 1995. godine vjenčali nakon samo nekoliko dana veze. Publika je istoga trenutka pohvalila njihovu glumu, a mnogi na društvenim mrežama pišu kako je njihova transformacija nevjerojatna.

Priča serije prati trenutak kada je električar iz njihova doma ukrao snimku seksa i prodao je na internetu, a koja se kasnije proširila diljem svijeta te je postala jedan od prvih takvih skandala u povijesti Hollywooda.

Zvijezda serije "Spasilačka služba" i bubnjar benda Motley Crue vjenčali su se 96 sati nakon što su se upoznali. Njihov brak ne samo da je šokirao svijet, već i njihove bližnje. Pamelina majka Carol nakon vijesti o vjenčanju je rekla kako joj je kćer slomila srce te da je u šoku.

Svi se slažu da su Lily James i Sebastian Stan vjerodostojno ušli u svoje uloge, a obožavatelji popularne zečice tvrde kako jedva primijete razliku između njih dvije.

Pamela ipak nije nešto oduševljena serijom. Njezin bliski prijatelj je rekao za The Sun kako ona misli da je to jadno sastavljen show. "Nema nikakvu namjeru gledati tu užasnu seriju. Apsolutno nikad. Nikad nije čula za glumce koji glume nju i Tommyja i ne želi ih upoznati. Ona i njezina obitelj misli da je to jadan show. Cijela stvar je njima vic", ispričao je.

Serija će u osam epizoda prikazati turbulentan odnos Anderson i Leeja te njihov brak koji je potrajao tri godine. Bivši supružnici su dobili sinove Brandona (25) i Dylana (23).

