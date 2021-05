Princ Harry je kreirao i producirao dokumentarnu seriju "The Me You Can't See" o mentalnom zdravlju s Oprah Winfrey, a u njoj o svojim iskustvima na rubu suza pričaju Lady Gaga i Glenn Close.

Mnoge je nedavno iznenadila vijest o dokumentarnoj seriji "The Me You Can't See" princa Harryja i televizijske voditeljice Oprah Winfrey, a sada je izašao i trailer koji je javnosti dao više uvida u tematiku mentalnog zdravlja.

U centru pozornosti je Harry s Oprah, no u jednom trenutku se pojavljuje i njegova supruga Meghan Markle. Objavljena snimka sugerira da će princ progovoriti o traumi koju je doživio nakon smrti svoje majke, princeze Diane.

Trailer u trajanju od dvije minute i 36 sekundi uključuje arhivske snimke s Dianinog sprovoda iz 1997. na kojima se vidi tada 12-godišnji Harry sagnute glave dok pokraj njega prolazi lijes u kojem mu je majka. U tim trenucima s njim priča njegov otac, princ Charles.

"Donijeti odluku o traženju pomoći nije znak slabosti. U današnjem svijetu, više nego ikad, to je znak snage", istaknuo je Harry u razgovoru s Oprah.

Dokumentarna serija "The Me You Can't See", koja će se od 21. svibnja prikazivati na Apple TV-u, ugostila je nekoliko zvijezda koje pričaju o mentalnom zdravlju. U traileru se mogu vidjeti isječci intervjua s Oprah, Lady Gagom, Glenn Close i košarkaša DeMara De Rozana.

Neki od njih su na rubu suza dok govore o svojim iskustvima. "To je nešto što sam jednostavno prihvatila", rekla je Winfrey u razgovoru.

Meghan se u jednom kratkom trenutku pojavila iza Harryjevih leđa i smješkala se, a na sebi je imala majicu sa sloganom "Podižemo budućnost". Kasnije su prikazane stare snimke na kojima Markle drži sinčića Archieja u krilu.

"Posljedice ove godine će osjećati desetljećima. Djeca, obitelji, muževi, supruge, svi", istaknuo je princ koji je s Oprah kreator i producent dokumentarne serije. Režirali su ju Oscarom nagrađeni Asif Kapaida i Dawn Porter.