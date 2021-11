Prvi nastavak filma "Sam u kući" prikazan je davne 1990. godine i od tada ne silazi s liste omiljenih božićnih filmova, a uskoro nas očekuje i novi nastavak.

Kultni film "Sam u kući" gotovo da je postao sinonim za božićne blagdane i teško ih je zamisliti bez njega, i to već posljednju 31 godinu. Jer upravo toliko je prošlo otkako je Kevin McCallister ostao sam kod kuće i suočio se Mokrim banditima iliti Marvom i Harryjem.

Kevina je u prva dva i ujedno najpopularnija nastavka utjelovio glumac Macaulay Culkin, čiji je život bio pun uspona i padova koje su mu prouzročili teška ovisnost o drogama i alkoholu, uhićenja i javni incidenti. No danas je to sve iza njega i sreću je pronašao s Brendom Song s kojom je nedavno dobio i sina.

Daniel Stern, poznatiji kao Marv Merchants, snimio je još nekoliko filmova, ali niti jedan mu nije donio toliki uspjeh kao "Sam u kući". Bavi se režiranjem, umjetnošću, a 2009. godine dobio je nagradu Call to Service Award bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, a njegov je sin Henry kalifornijski senator. Posljednji film u kojem se pojavio bio je "Shrill".

Joe Pesci je za razliku od njega ostvario zapaženiji uspjeh. Nakon uloge lopova Harryja Lymea glumio je u filmovima "Moj rođak Vinny", "Kasino" i "Smrtonosno oružje 3 i 4" te "Irac" slavnog redatelja Martina Scorsesea.

U kolovozu ove godine je čelni čovjeka Disneyja, Bob Iger, najavio je snimanje novog nastavka filma "Sam u kući", a objavljen je i trailer za film koji svi željno iščekuju. Mnoge je istoga trena zanimala samo informacija hoće li se Macaulay pojaviti u novom nastavku, no nekoć slavni glumac na Twitteru je opovrgnuo sva nagađanja.

"Bok svima. Obzirom da dobivam puno upita na ovu temu, ne, neću se pojaviti u novom nastavku filma "Sam u kući". Svima koji su uključeni želim sreću", napisao je Culkin.

Franšiza "Sam u kući" nastala je po ideji Johna Hughesa, a prati dječaka koji tijekom božićnih praznika slučajno ostane sam kod kuće te brani svoj dom od provalnika. Iako je originalno pripadala tvrtci 20th Century Fox, sva prava danas pripadaju Disneyju, koji velike nade polaže u novi nastavak popularnih filmova.

Najpoznatiji od svih filmova definitivno je prvi nastavak objavljen 1990. godine, u kojem osmogodišnji Kevin McCallister ostaje sam kod kuće nakon što ga roditelji zaborave i skupa s cijelom obitelji otputuju u Pariz. Film je postao najgledaniji film 1990. godine i danas nosi titulu jednog od omiljenih božićnih filmova.

Film je nagrađen s dva Oscara i u samo godini dana zaradio je vrtoglavih 475 milijuna dolara, dok je Macaulayja vinuo u zvjezdana nebesa Hollywooda. On je bio i zvijezda drugog nastavka snimljenog dvije godine kasnije, no otkako on ne igra glavnu ulogu, filmovi nisu prošli zapaženo kod publike, a hoće li se to promijeniti s novim nastavkom uskoro ćemo saznati.