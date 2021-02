Joe Pesci od malena je pred kamerama, a cijeli život koketira s glumom i glazbom. Umirovio se 1999. godine, no i dalje je mnogima omiljeni zlikovac iz brojnih filmova.

Američkog glumca Joea Pescija publika najviše pamti po ulogama zlikovaca u brojnim žanrovima, a širim masama najpoznatiji je kao Harry Lyme iz filma "Sam u kući". S kolegom Robertom De Nirom surađivao je na nekoliko projekata redatelja Martina Scorsesea, a posljednji zajednički poduhvat imali su s filmom "Irac" koji je bio jedan od favorita na prošlogodišnjoj dodjeli Oscara.

Pesci je rođen 9. veljače u Newarku u SAD-u, a do svoje pete godine već je redovito glumio u reklamama. Pojavljivao se i u lokalnim kazališnim predstavama i još kao dječak se zaljubio u glumu. U samim počecima karijere zanimao se i za glazbu, a s kolegama Frankiejem Vallijem i Tommyjem DeVitom oformio je bend The Four Seasons kada je imao 16 godina.

Radio je kao frizer, a u isto je vrijeme pokušavao uspjeti sa svojim bendom. Svirao je gitaru, znao je pjevati, a pojavljivao se i u stand-up nastupima s kolegama iz benda. Imao je i nekoliko manjih uloga sredinom 70-ih godina, a glumačka karijera krenula mu je uzlaznom putanjom nakon što su ga Martin Scorsese i Robert De Niro nazvali i ponudili mu ulogu u filmu "Razjareni bik" iz 1980. godine. Dobio je nominaciju za Oscara u kategoriji za najbolju sporednu ulogu, a osvojio je i nagradu BAFTA za najboljeg novog glumca.

Redatelji su ga odmah primijetili je su uloge počele stizati sa svih strana, a Pesci je pomno birao koje će žanrove odabrati. Hvaljen za mnoge uloge, Joe Pesci je danas jedan od najboljih glumaca Hollywooda. Godine 1999. objavio je da odlazi iz svijeta glume, a od onda se pojavio samo u filmovima koji su mu zaista na prvo čitanje zapeli za oko.

Cijelu svoju glumačku karijeru pazio je i na glazbu, a objavio je nekoliko studijskih albuma sa svojim bendovima.

Pesci je bio u braku triput, a niti s jednom od svojih životnih družica nije bio dugo vremena. Prvi put je pred oltar stao 1964. godine, a s prvom je suprugom dobio i kćer. S manekenkom i glumicom Claudijom Haro bio je u braku od 1988. do 1992. godine, a kasnije je ljubio i bivšu manekenku i Playboyevu zečicu Angie Everhart.