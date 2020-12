Božićni filmovi neizostavan su dio blagdana svake godine, a mi smo istražili koji su najbolji božićni filmovi po izboru publike.

Božić je vrijeme za obitelj, hranu, oprost i - filmove. Bilo da je razlog što publika obožava božićne filmove zbog njihova žanra, laganijih tema ili odmaranja, jedno je sigurno - iz godine u godinu popularnost određenim filmovima raste i kako vrijeme prolazi samo su popularniji. Istražili smo koji su božićni filmovi najpopularniji po ocjeni publike na IMDB-u.

"Sam u kući"

Punih trideset godina ne možemo zamisliti Božić i božićne blagdane bez legendarnog filma "Sam u kući" i njegova glavnog junaka Kevina McCallistera, kojeg je u prva dva nastavka utjelovio Macaulay Culkin. Kevin je osmogodišnji dječak koji igrom slučaja ostane sam kod kuće na Božić te mu nevolje rade dva provalnika, Harry i Marv. Premijera filma bila je 10. studenog 1990. godine, a do danas je ostao najomiljeniji božićni film svih vremena po izboru publike. Film je imao sedam nominacija za Zlatni globus i dvije nominacije za Oscara, a iako nije osvojio mnogo nagrada, osvojio je srca publike diljem svijeta.

"Najluđi Božić"

Chevy Chase glavna je zvijezda filma "Najluđi Božić" koji je po izboru publike drugi po redu najbolji božićni film ikada snimljen. Priča prati obitelj Griswold koja se ni po čemu previše ne razlikuje od ostalih američkih obitelji te ih hvata božićna euforija zbog kupovine poklona i posjeta ostalih članova obitelji u božićno vrijeme. Odmah je sigurno da će nešto poći po zlu, nitko se ne slaže međusobno, a najveći problem im se dogodi kada shvate da je božićno drvce koje su kupili previsoko za dnevni boravak. Stvarni problemi tek izlaze na površinu, a otkrivaju se i stvarni osjećaji svih likova. Film je objavljen 1989. godine, no publika ga i dalje ponovno gleda svake godine.

"Vilenjak"

Film "Vilenjak" iz 2003. godine s Willom Ferrellom u glavnoj ulozi zaradio je preko čak 300 milijuna dolara od premijere, a radi se o jednom od najprodavanijih božićnih filmova na svijetu. Priča je bazirana na istoimenom broadwayskom mjuziklu, a prati Buddyja koji je odgajan kao vilenjak, no na kraju odrasta u čovjeka koji je tri puta veći od ostalih vilenjaka te se ne uklapa u život na Sjevernom polu. Buddy odluči pronaći svoje pravo mjesto na svijetu, u New Yorku, sretne se sa svojim pravim ocem te bratom koji uopće ne vjeruje u vilenjake ni Djeda Mraza. Bajkovita komedija prava je poslastica na božićno razdoblje, a "Vilenjaka" obožavaju djeca i odrasli.

"Kako je Grinch ukrao Božić"

Zabavan film za djecu "Kako je Grinch ukrao Božić" nastao je po istoimenoj knjizi iz pedesetih godina prošloga stoljeća. Jim Carrey utjelovio je omiljenog zlikovca u filmu iz 2000. godine, dok je Anthony Hopkins narator cijele priče. Priča prati gradić Who koji je Grincha odbacio još dok je bio dijete zbog njegove zlobe, nakon čega se on povukao u spilju izvan mjesta te je zamrzio ljude. To najviše do izražaja dolazi u vrijeme blagdana, no sve se mijenja kada Grinch upozna djevojčicu Cindy Lou kojoj slučajno spasi život. Ona ga odluči pozvati na Badnjak u grad, iako zna da on ne pripada njezinim ljudima. Priča o Grinchu postala je neizostavan klasik u vrijeme Božića, a u godini kada je objavljen, film je bio najgledaniji u SAD-u te je srušio Guinnessov rekord kao najunosniji božićni film svih vremena.

"Čudesan Božić"

Američka božićna komedija iz 1994. godine u režiji Johna Pasquina još uvijek je jedan od najomiljenijih filmova u blagdansko vrijeme. "Čudesan Božić" film je s Timom Allenom u glavnoj ulozi, a objavljen je 11. studenog 1994. te je zaradio preko 190 milijuna dolara u kinima. Priča prati Scotta Calvina koji je rastavljeni otac te se s očuhom svoga sina bori za njegovu naklonost. Njihov se napeti odnos počne popravljati kada se igrom sudbine Scott počne pretvarati u Djeda Mraza. Pravi Djed Mraz na Badnjak padne s krova te Scott odjene njegovo odijelo i uz pomoć svog sina odluči podijeliti sve darove djeci na čitavoj planeti u jednoj večeri.