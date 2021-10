Kevin McCallister osvojio je svijet prije više od 30 godina, a ta je uloga Macaulayja Culkina vinula u zvijezde. Uskoro dolazi novi film iz popularne franšize, no fanovi nisu oduševljeni.

Još u kolovozu ove godine je čelnik Disneyja, Bob Iger, najavio da se snima novi nastavak filma "Sam u kući", a objavljen je i trailer za film koji svi željno iščekuju. Mnoge je istoga trena zanimala samo informacija hoće li se Macaulay Culkin pojaviti u novom nastavku filma, no nekoć slavni glumac na Twitteru je opovrgnuo sva nagađanja. "Bok svima. Obzirom da dobivam puno upita na ovu temu, ne, neću se pojaviti u novom nastavku filma "Sam u kući". Svima koji su uključeni želim sreću", napisao je Culkin.

Hey y'all. Just a heads up since I've been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot.



I wish all involved the best of luck though.