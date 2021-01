Brad Pitt glavna je zvijezda filma "Neobična priča o Benjaminu Buttonu", a prisjetili smo se nekih detalja o filmu. U to vrijeme je glumac bio do ušiju zaljubljen u Angelinu Jolie, s kojom je onda dobio i blizance.

"Neobična priča o Benjaminu Buttonu" film je iz 2008. godine snimljen prema istoimenom romanu F. Scotta Fitzgeralda, a glavne uloge tumače Brad Pitt i Cate Blanchett.

Upravo Pitt je Benjamin Button, osoba koja stari unazad. Rođen kao starac, postaje sve mlađi s godinama, a u 50. se godini zaljubljuje u tridesetogodišnju ženu. Njihova se veza razvija u suprotnom smjeru, a Benjamin ne može zaustaviti vrijeme. Radnja priče smještena je u New Orleansu nakon 1. svjetskog rata pa sve do danas.

Producent Roy Stark u intervjuima je pričao kako je još sredinom 80-ih godina započeo razgovore s Universal Pictures u vezi ovog filma, no projekt je kasnije predao Kathleen Kennedy i Franku Marshallu koji su počeli razvijati sve kako bi ga napokon snimili.

Brad Pitt je nekoliko puta isticao kako je na šminkanju sjedio po pet sati dnevno kako bi ga dotjerali za ulogu. Glavni producent filma na kraju je David Fincher, koji je s Pittom radio na filmovima "Klub boraca" i "Se7en". Osim Pitta, na šminkanju je i Blanchett provorila po četiri sata dnevno, a pričala je kako je na sebi imala toliko šminke koja bi se kasnije brzo rastopila pod svjetlima reflektora.

Film "Neobična priča o Benjaminu Buttonu" dobio je čak 13 nominacija za prestižnu nagradu Oscar, uključujući i one za najbolji film te za najboljeg glumca. Zaradili su preko 335 milijuna dolara diljem svijeta.

Brad Pitt je u vrijeme snimanja i objave ovoga filma bio u centru medijske pažnje zbog veze s Angelinom Jolie. Njegov razvod od Jennifer Aniston finaliziran je 2006. godine, a malo nakon toga Brad i Angelina su objavili da čekaju svoje prvo biološko dijete. Upravo Angelina bila je s Bradom na svim crvenim tepisima tijekom promocije filma "Neobična priča o Benjaminu Buttonu", a pola godine prije toga rodila je njihove blizance.

Bivši par se danas bori oko skrbništva nad djecom, a od 2008. godine do danas njihova se zajednička priča potpuno promijenila. Bili su zaljubljeni do ušiju, nije ih bilo briga što itko govori o njihovoj vezi, no danas je to potpuno drugačija priča.

Film "Neobična priča o Benjaminu Buttonu" možete pogledati ovoga vikenda u programu Doma TV-a.