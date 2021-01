Brad Pitt priprema se za novu ulogu u filmu "Bullet Train", a na jednu se stvar posebno usredotočio.

Miljenik žena i holivudski glumac Brad Pitt na veselje svojih obožavateljica priprema svoju novu ulogu u filmu "Bullet Train" u kojem ćemo ga imati priliku vidjeti razgolićenog, a to je vijest koja malo koju od njih nije razveselila.

A kako ih po tom pitanju ne bi razočarao, 57-godišnji Brad naporno radi na kondiciji i to kako bi pokazao mišiće kao one iz filma "Klub boraca" koji je snimio 1999. godine i kojih se i danas mnogi sjećaju. On će tako u novom filmu utjelovati opasnog ubojicu imena Ladybug koji živote svojim žrtvama oduzima nožem.

"Brad je u procesu dobivanja starih mišića i povratka u top formu za film pun akrobacija i trikova, što već godinama nije morao raditi. To je malo rizično za čovjeka u njegovim godinama, pogotovo zbog svih tih vratolomija. Uči udaranje rukama, nogama i borbu s noževima. Mnoge scene će biti snimljene na hodnicima, što znači vješto kretanje u uskim prostorima. Od njega se traži da maksimalno radi kardio vježbe, vježbe istezanja, treninge s utezima te jogu. Zbog toga se mora transformirati u pravog sportaša i to nije samo stvar fizičkog izgleda. Tu je riječ o izdržljivosti, okretnosti i postizanju apsolutne preciznosti", izjavio je njemu blizak izvor za The Mirror.

A da je na dobrom putu, Brad je pokazao na odmoru na otočju Turks i Caicos gdje su ga paparazzi snimili na ronjenju, prilikom čega je pokazao mišiće i tetovažama ukrašeno tijelo.