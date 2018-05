Fotografije Meghaninog oca, Thomasa Marklea, kako na internetu istražuje podatke o vjenčanju svoje kćeri objavljene su u brojnim dnevnim novinama, časopisima, te portalima, no navodno su snimljene u dogovoru s paparazzom. Otac buduće supruge princa Harryja navondo se planira ispričati zbog svog poteza

Proteklih dana strani su mediji bili puni fotografija Thomasa Marklea, oca Meghan Markle, buduće supruge princa Harryja.

Naravno, to ne bi trebalo čuditi s obzirom na to da je kraljevsko vjenčanje na rasporedu ove subote, 19. svibnja, no u javnost je sada procurila infromacija da spomenute fotografije nisu nastale slučajno već u dogovoru s paparazzima. Kraljevska obitelj na ove se tvrdnje ne obazire, a Harry i Meghan u miru se spremaju za najvažniji dan u svom životu, dok je otac bivše glumice navodno spreman ispričati se za svoje nepromišljeno djelo.

Fotografije Meghaninog oca kako na internetu istražuje podatke o vjenčanju svoje kćeri objavljene su u brojnim dnevnim novinama, časopisima, te portalima. Nije poznato je li Markle išta zaradio od toga, ali fotografije se diljem svijeta prodaju za 100 tisuća funti.

Thomas Markle u subotu će, bez obzira na sve, svoju kćer ipak odvesti do oltara jer iz kraljevske obitelji smatraju da je jako važno da u vjnečanju svoje kćeri sudjeluju oba roditelja. Iz Kensingtonske palače odbili su komentirati ovaj slučaj, no sigurno je da se planovi za subotu ne mijenjaju.

Princ Harry i Meghan Markle vjenčat će se u subotu. Sudbonosno ''da'' izreći će točno u podne u kapeli sv. Jurja u dvorcu Windsor. Meghan će se do crkve dovesti u automobilu s majkom Doriom, a onda će je otac Thomas ispratiti do oltara. Nekadašnja zvijezda serije ''The Suits'' nema kumu, dok će Harryju vjenčani kum biti brat William.

Nova TV gledateljima priprema veliki prijenos ovog najiščekivanijeg događanja godine. U posebnoj emisiji, iz kraljevski opremljenog studija, gledatelji će tijekom više od tri sata emisije moći izravno pratiti tijek vjenčanja, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi novinarka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati urednica Ivana Ivančić. Urednica portala Showbizz.hr Mirjana Filipović izvještavati će uživo iz Windsora, gdje će se princ Harry i Meghan Markle zavjetovati na vječnu ljubav. Kao iskusna urednica i novinarka Mirjana će čitateljima uživo približiti atmosferu s jednog od najvažnijih showbizz događaja godine.