Snježana Mehun nekad je bila u braku s manekenkom Mihaleom Galekovićem s kojim se razvela 2014. godine.

Snježana Mehun nedavno se zaručila za austrijskog poduzetnika Franza Schillingera nakon nekoliko godina veze i trenutno je po pitanju ljubavi sretnija nego ikad u što se možemo uvjeriti i na njezinu Instagramu.

50-godišnja Snježana je novu sreću s Franzom pronašla nakon razvoda s osam godina mlađim manekenom Mihaelom Galekovićem s kojim se rastala u prijateljskim odosima. Bivši supružnici zajedno su proveli deset godina, a Snježana je često u intervjuima naglašavala kako mu ništa ne zamjera i da se njihova ljubav jednostavno pretvorila u prijateljstvo.

U vezi su bili od 2004. godine, a 2011. godine vjenčali su se na plaži u Meksiku, no već tri godine kasnije odlučili su da je vrijeme za razvod. Mihael se nakon te odluke iselio iz njihovog zajedničkog doma, a Snježana mu je prepustila vođenje kafića u centru grada koji je tada bio u njezinu vlasništvu.

Snježana nedavno prilikom odlaska na egzotične Maldive nije ni slutila da će joj to putovanje promijeniti život i da će ju deset godina stariji Franz zaprositi, a u jednom od intervjua za IN Magazin otkrila je i čime ju je to osvojio.

"Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Čekaj da kucnem u drvo, da ne ureknem, nikad ne znaš. Sigurno je da me privukao svojom osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski'', izjavila je Snježana prije dvije godine, a čini se da se ipak nije urekla i da joj se nova sreća osmjehnula.