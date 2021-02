Snježana Mehun pokazala je kako izgledaju vile na Maldivima u kojima je boravila s Franzom Schillingernom, no ona je sama došla u prvi plan.

Snježana Mehun nedavno se zaručila s Franzom Schillingernom, a svojim fotografijama s luksuznog odmora oduševljava pratitelje.

"Ili vam je ipak bolja ova kada nasred vile? Ne, nisam sama na slici, pogledajte pomno sliku 2, tu je on stalno. Franz je zaključio da to imamo doma u Zagrebu, iako su mi se svi čudili na čelu s arhitektom što stavljam jacuzzi nasred kuće?! Dokaz je to da uvijek treba biti dosljedan u svojim idejama makar i najluđe bile, tvoje su! Ovdje smo opet imali sreću u nesreći bez da smo planirali dali su nam obje vile na raspolaganje i na vodi i na otoku! Koja vam je ljepša?", napisala je PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda.

Ipak, većina se usredotočila na Snježanu koja odlično izgleda u 51. godini. "Ljepotica", "Budiš maštu", "Predivna", "Ovo je san snova", "Mrak", komentirali su. Pažnju je privukla i primjedba pratiteljice na koju je spremno i ljubazno Snježana odgovorila.

"Malo robe preko, bilo bi zanimljivije!", komentirala je. "A draga gospođo, možda vama, no u kadi teško i na toj vrućini baš da se zakopčam. Možda me i Franz voli ovakvu?", napisala je Mehun.