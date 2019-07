Poduzetnica Snježana Mehun ekskluzivno je za IN Magazin ispričala svoju ljubavnu bajku koju trenutačno proživljava. Osvojio ju je austrijski poduzetnik Franz Schillinger koji se bavi prodajom luksuznih brodova.

Ako netko zna uživati u životu onda je to Snježana Mehan s kojom smo se družili na jahti između Čiova i Šolte.

''Ja jednako mogu uživati na kamenu u Karlobagu i na ovako luksuzom brodu. Isto mi je. Bitno je s kim si'', rekla nam je Snježana.

A kad smo kod dobrog društva, čovjek koji je Snježani unio sreću, također voli brodove, a to je jedna od stvari koja ih je spojila.

''On ne da voli brodove, nego se bavi podajom brodova, tako da je on ozbiljan biznismen. Nije glumac iz sapunice iako je to na momente djelovalo kao da smo mi glumci iz sapunice, ali to je bilo samo za IN Magazin'', našalila se Snježana.

Zanimalo nas je što ju je kod Frantza privuklo.

''Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Čekaj da kucnem u drvo, da ne ureknem, nikad ne znaš. Sigurno je da me privukao svojom osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski'', kaže nam.

Kad nema novinara i kamera rado planinare i vole ići na Sljeme.

''Tako smo se i zbližili jer je on dolazio i ne bi vjerovao, hodao je sa mnom na Sljeme. Voli planinariti i imamo neke zajedničke strasti'', priča nam Snježana.

Iako je možda prerano razmišljati o tome, zanimalo nas je vidi li se Snježana već u bijelom, pred oltarom?

''Znala sam, to me svi pitaju. Ali ja sam to obavila već dva puta, nemam presing oko toga da to moram. Tu je s nama moj sin Dino kojeg volim najivše na svijetu i što se tog dijela tiča, ja imam sve'', zaključila je.



