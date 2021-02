Kako IN magazin ekskluzivno doznaje - Snježana Mehun se zaručila. Kada se prije nekoliko dana uputila na odmor na egzotične Maldive, nije ni slutila da će joj se na tom putovanju promijeniti život. Naime, romantičnom gestom za vrijeme doručka na bazenu njezin partner Franz ju je zaprosio, a ona je, naravno, pristala. Kako izgleda zaručnički prsten i druge detalje romantičnih zaruka na vrućem pijesku Maldiva, saznao je Davor Garić za IN magazin.

Snježana Mehun ne skida osmijeh s lica, a evo i razloga. Na njezinu je prstu zasjao zaručnički prsten.

''Nemam riječi! Plakala sam, ali to nismo snimali. Ipak nismo Kardashiani, ali da, plakala sam i bilo je stvarno drugačije. Nisam očekivala da će se to sad tu dogoditi. I nisam očekivala da će to biti za doručkom'', priča Snježana Mehun, PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda.

No krenimo redom. Snježana i njezin Franz ovih su dana otputovali na egzotične Maldive. U njihovu je sobu stigao raskošni doručak koji se servira na bazenu. U takozvanom ''plutajućem doručku'' Franz je sakrio i maleno iznenađenje. Snježana nije ni slutila što je čeka.

No uz doručak dolazilo je i Franzovo sudbonosno pitanje - ''Hoćeš li se udati za mene?'' Nije dvojila ni sekunde i raskošni zaručnički prsten s dijamantnim sjajem zablistao je na njezinoj ruci.

''Bila sam preuzbuđena. Bila sam preuzbuđena i ne mogu to opisati, presretna sam. OK, sumnjala sam da će se to dogoditi, ali ne na ovaj način. OK, sad ću opet početi plakati'', kaže Snježana.

I tako je započela egzotična zaručnička avantura tog pustolovnog para. Vrijeme je da istraže Maldive.

Kokosove palme, kristalno čisto more i vrući bijeli pijesak Maldiva idealna su kombinacija za romantičan bijeg od stvarnosti.

''Na Maldivima sam već bila. Nisam ponavljala Maldive zbog toga što, po mom mišljenju, ipak moraš biti s pravom osobom na Maldivima. Ja sam bila s pravom osobom prvi put, a to je moj sin i bilo nam je prekrasno, ali opet s druge strane to mi je nekako lokacija za romantiku, za uživanje'', kaže Snježana.

Snježana je uskočila u kupaći kostim i zaplivala. Ovakvim tirkiznim lagunama teško je odoljeti.

Snježana i Franz veliki su zaljubljenici u putovanja pa je njihova lista posjećenih destinacija već gusto popunjena.

''Kaže se kad putuješ, da živiš dva života. Jako je važno putovati ako ste ikako u mogućnosti. Po meni nije važno toliko biti u luksuznom resortu... Da, prekrasno je, ali za mene je ogroman adrenalin bio u Kongu, na Wuhanu, spavati u šatoru. Velika mi je želja ići u Peru'', priča Snježana.

O svojem sljedećem odredištu još ne razmišljaju, nego uživaju u ljubavi i romantici na vrućem pijesku Maldiva

