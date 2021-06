David Eigenberg najpoznatiji je kao Steve Brady u seriji "Seks i grad", a potvrđeno je da će se vratiti na male ekrane u novom poglavnu hit-serije.

Američki glumac David Eigenberg (57) najpoznatiji je po ulozi Stevea Bradyja u popularnoj seriji "Seks i grad", a prije nekoliko dana je potvrdio kako će se vratiti na male ekrane kao suprug Mirande Hobbes. Novo poglavlje jedne od najomiljenijih serija nazvano je "And Just Like That..." i prikazat će se na HBO-u, a izvršni producent Michael Patrick King otkrio je nedavno kako su svi ushićeni što se vraćaju na set.

"Glumcima je jako drago što će nastaviti priču likova koji su ih proslavili. Osim Eigenberga, u novom poglavlju ćemo gledati Marija Cantonea kao Anthonyja Marentina, Willieja Gardona kao Stanfotda Blatcha i Evana Handlera kao Harryja Goldenblatta", izjavio je za američke medije.

David Eigenberg je prije glumačke karijere služio u američkoj vojsci tri godine, nakon čega se okušao u nekoliko manjih uloga. Između ostalog je gostovao u seriji "Hitna služba", no upravo uloga Stevea Bradyja u seriji "Seks i grad" donijela mu je svjetsku popularnost. Pojavio se i u oba filma, a obožavatelji hit-serije su oduševljeni i što će glumiti u novim nastavcima.

"Sretan sam što sam dio cijele te priče "Seks i grada". Vidjet ćemo gdje će nas ta pustolovina još odvesti", rekao je nedavno glumac. Istaknuo je nekoliko puta da mu nikada nije bio problem skinuti se za seksi scene u seriji. Zadovoljan je i komentarima obožavatelja da je upravo Steve Brady brojnima omiljeni lik iz serije.

Eigenberg je inače već godinama u braku s Chrysti Kotik s kojom ima sina Louijea Stevena i kćer Myrnu Belle. Par se ne eksponira previše u medijima, a o svom privatnom životu rijetko kada pričaju.