Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr, Linda Cardellini i Matthew Lillard zvijezde su filma "Scooby Doo" koji se prvi put prikazao prije 19 godina, a istražili smo gdje su danas.

Film "Scooby Doo" objavljen je sada već davne 2002. godine, a glavne zvijezde su od onda dobile brojne nagrade, dok su neki od njih u braku još od onda te su se povukli iz svijeta glume.

Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr, Linda Cardellini i Matthew Lillard u ono su vrijeme bili najperskepktivnija mlada imena Hollywooda, a polu-animirani film "Scooby Doo" samo je pojačao njihov status. Iako je animacija korištena u tom filmu danas već stvar prošlosti, to je ostao jedan od najpopularnijih animiranoh filmova do danas. Objavljen je i nastavak koji nije postigao toliku popularnost, a istražili smo gdje je ekipa filma 19 godina kasnije.

44-godišnja Sarah Michelle Geller utjelovila je Daphne, djevojku Freda, kojeg je igrao Freddie Prinze Jr. Par na filmu bio u to je vrijeme bio i par u stvarnome životu, a upoznali su se 1997. godine na setu filma "Znam što si radila prošlog ljeta". Zaručili su se u travnju 2001. godine, a pred oltar su stali godinu kasnije. Još danas su u sretnom braku, no drže se dalje od javnosti koliko god to mogu. Zajedno imaju kćer Charlotte i sina Rockyja.

Freddie se prisjetio početaka njihove veze. "Bili smo samo prijatelji. Mislim da smo upravo zbog toga i izdržali toliko, a to je temelj svake zdrave veze. Poznajemo se jako dobro", rekao je, a komentirao je u jednom intervjuu da su se zbližili jer Sarah nije imala vozačku dozvolu te ju je svakodnevno vozio sa seta kući. "Razgovarali smo o svemu, a vozili smo se svakodnevno oko sat vremena", ispričao je.

Matthew Lillard (51) utjelovio je Shaggyja u filmu "Scooby Doo", a iako je njegova uloga bila najsmješnija, nakon tog filma igrao je samo u dramama. Od 2018. godine je i u ulozi Deana Bolanda u seriji "Good Girls", a dao je glas u nekoliko animiranih filmova. Godine 2012. okušao se i kao redatelj, a osim glume, veliki je fan kompjuterskih igrica.

S prijateljima je pokrenuo tvrtku koja se bavi izradom igrica te je čak sudjelovao u nekoliko turnira. I on je u sretnom braku baš poput njegovih kolega. Od 2000. je s Heather Helm s kojom ima dvije kćeri, a par živi u Los Angelesu.

Linda Cardellini (46) u filmu je utjelovila Velmu, nakon čega je ostvarila zavidnu glumačku karijeru. Glumila je Judy u seriji "Dead to me", a pojavila se i kao Sylvia Rosen u hit-seriji "Momci s Madisona". Dobila je nekoliko nominacija za nagradu Emmy, a glumila je u još nekoliko filmova i serija.

Na privatnom polju joj isto ne ide loše. Pet godina je bila u vezi s kolegom Jasonom Segelom, nakon kojeg se zaljubila u Stevena Rodrigueza. Njega je pak upoznala kada je imala deset godina, a dugo su bili samo prijatelji. "Čim smo završili zajedno shvatili smo da smo u vezu trebali krenuti puno prije. Ipak, sve u svoje vrijeme", rekla je jednom prilikom Linda. Par zajedno ima kćer Lilah Rose, zaručili su se, no još uvijek nisu stali pred oltar.