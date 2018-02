Stjepan Hauser svojim bravurama na violončelu oduševljava dame širom svijeta, a samo je s Lolom Astanovom zasvirao u duetu. No nisu stali samo na zajedničkom sviranju nego su, šuška se po kuloarima, započeli i ljubavnu romansu.

Dvojac 2Cellos vratio se s američke turneje u Hrvatsku. Kreću s pripremama za velike koncerte u Splitu i Zagrebu, a domaća ih publika s nestrpljenjem iščekuje. Počinju i sa snimanjem pjesama za novi album, na kojem će se, nakon romantičnog albuma s filmskom glazbom ''Score'', vratiti malo bržem ritmu s ''primjesama divljeg'', otkrio nam je Stjepan Hauser.

31-godišnjeg Puljanina u posljednje se vrijeme sve češće viđa u društvu atraktivne američke pijanistice, podrijetlom iz Uzbekistana, Lole Astanove. Snimili su zajednički videospot za pjesmu ''Love story'' i pokazali da između njih frcaju iskrice.

''Oboje dolazmo iz tog jednog rigoroznog svijeta klasične glazbe, gdje smo morali žrtvovati cijelu našu mladost i djetinjstvo. Zapravo, životna priča nam je gotovo identična'', otkriva Hauser.

Na pitanje jesu li, uz strast prema glazbi, započeli i ljubavnu vezu, Hauser misteriozno odgovara: ''Glazba je ljubav i to nas povezuje na najvišem mogućem nivou!''

Glazbenik se ne vidi kao obiteljski čovjek. ''Ljubav ne možeš planirati u svojem životu, ona se dogodi ili ne dogodi'', kaže. No u jedno je siguran – glazba je njegov životni odabir. ''Moj životni put, moja životna misija je ovo što radim! Zbilja osjećam da je to srž i poanta zbog čega sam na ovom svijetu!''

Njegov kolega i glazbeni partner Luka Šulić sretan je u braku i ima sina, no Hauser priznaje kako još nije spreman za takav pothvat. Zajedno su gotovo 365 dana u godini pa su i trzavice sasvim prirodne, no više se ne svađaju.

''Toga više nema, to nek' sad obavlja doma sa ženom'', našalio se Hauser. ''On je želio imati taj svoj mir i obitelj i to mu je uvijek nedostajalo u ovih sedam godina ludila, a ja se nisam planirao smiriti, ja pičim dalje!'' Kako ovaj dvojac zvuči uživo, provjerite na njihovim velikim koncertima u ožujku u Splitu i Zagrebu.

