Stjepan Hauser otkrio je što je radio na Maldivima. I ne, na idiličnom otočju nije bio u društvu nove djevojke. S njim je bio Luka Šulić.

Stjepan Hauser proteklih dana mnoge je zaintrigirao svojim objavama na društvenim mrežama. Naš violončelist boravio je na bajkovitim Maldivima. Neki od njegovih obožavatelja odmah su posumnjali da Stjepan u toplijim krajevima uživa u društvu nove odabranice, no to nije istina.

A post shared by HAUSER (@hausercello) on Jan 2, 2018 at 3:52am PST

Čini se da Stjepana nova ljubav još uvijek nije pronašla stoga se na Maldive uputio poslovno i to u društvu Luke Šulića. "Na Maldivima je bilo ludo i nezaboravno, to je zbilja raj na zemlji. Ondje smo svirali na dočeku nove godine na jednom privatnom otoku - naravno milijarderima!", poručili su 2Cellosi.

A post shared by LUKA SULIC (@lukasulicworld) on Jan 2, 2018 at 12:48am PST

Nedugo nakon povratka dečki su ponovno zasukali rukave i objavili novi spot i to za pjesmu „My Heart Will Go On“, odnosno pjesmu iz filma „Titanic“. Redatelj spota i direktor fotografije je Aleksandar Kerekeš-Keky s kojim su Luka i Stjepan snimali i spot „Now We Are Free“ iz filma Gladiator.

"Spot smo snimali u filmskom studiju u Bugarskoj i onda je postorodukcija rađena skoro godinu dana. Bio je to veliki projekt!", poručuju Luka Šulić i Stjepan Hauser.

Obrada popularne pjesme "My Heart Will Go On" objavljena je na njihovom aktualnom albumu Score koji dečki promoviraju na svjetskoj turneji u pratnji orkestra. Priliku da uživaju u njihovim čarobnim zvucima imat će i domaća publika. I to 16. ožujka u Splitu i 23. ožujka u Zagrebu.