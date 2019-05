Nika Antolos nema potporu kolega glazbenika, ali zato ima od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Bivša pjevačica grupe Feminnem Nika Antolos vraća se na glazbenu scenu.

Snimila je duet s Jerkom Marićem jer joj je u borbi s multiplom sklerozom glazba jedna od najboljih terapija. Koliko je Nika ustrajna u svojoj bitci za zdravlje, pokazala je pišući i našoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Predsjednica joj je odgovorila, a onda su se i upoznale. Kako je izgledao susret pjevačice i prve žene države, otkriva naša Julija Bačić.

Nakon šest godina pauze od pjevanja i nekoliko mjeseci otkad joj je dijagnosticirana multipla skleroza pjevačica Nika Antolos vratila se u glazbeni studio i snimila novu pjesmu.

"Toliko je godina prošlo da sam imala leptiriće kad sam stala iza mikrofona u studiju. Kao kad ideš na prvi spoj, takav sam osjećaj imala. Predivno, to je nešto bez čega ja ne mogu, kao bez pisanja, tako ne mogu ni bez glazbe", iskreno priznaje pjevačica.

"Posljednji dah" naziv je singla koji je otpjevala s Jerkom Marićem, pjevačem grupe Adastra, ujedno autorom pjesme. "Koliko god bile teške životne situacije, pokušajmo se osloniti na naše partnere i ti partneri nek' nam pomognu u tim situacijama, evo, to je poruka te pjesme", poručuje Jerko.

Zbog svojega zdravstvenog stanja Nika je povratak u glazbene vode dugo odgađala, a bolest joj ne dopušta da koncerte odrađuje kao nekad.

"Rekla sam da se ne bih voljela u glazbu vratiti u smislu da ja moram ići na gaže jer, realno, sad u svom stanju nemam niti prilike raditi gaže od 4-5 sati. Ne mogu to trenutačno, možda ću kasnije moći", kaže Nika.

"Nebrušeni dijamant", kako ju Jerko naziva, ni nakon ozbiljne zdravstvene dijagnoze s kojom se susrela, nije dobio potporu kolega s estrade.

"Jako slabo, jako, jako slabo. Nisam htjela uopće govoriti o tome, to su me puno puta pitali pa sam to pitanje preskakala, jako slabo, sramotno slabo. Ne mogu ni na prste jedne ruke izbrojati, toliko o tome."

Nema potporu od kolega glazbenika, ali zato ima od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kojoj je pisala s molbom da pomogne u legalizaciji ulja kanabisa. Od Predsjednice je dobila ne samo odgovor već i susret uživo na nogometnoj utakmici.

"Susrele smo se na stepenicama i njezin tjelohranitelj je rekao 'Nika je tu', na što sam se ja počela smijati, kao da smo prijateljice u srednjoj školi. Valjda sam bila toliko uporna i tako glasno vikala, u smislu svojim porukama i pozivima njoj, da me i njezin tjelohranitelj znao pa me pozvao da dođem bliže, tako samo se pozdravile."

I nije ostalo samo na slučajnom susretu.

"Pozvala me kod sebe u ured. Ja, nažalost, nikako da odem jer mi je nezgodno s malom. Grozno, sad sam ja ta koja stopira susret. Izuzetno sam ponosna da je ona ta koja predstavlja državu i veselim se susretu s jednom tako snažnom, pametnom i dobrom ženom", zaključila je Nika.

