Nika Antolos, članica nekadašnjeg ženskog benda Feminnem, proživljava teške trenutke.

29-godišnja pjevačica prije dva mjeseca otkrila je kako boluje od multiple skleroze.

Nika Antolos, članica nekadašnjeg ženskog benda Feminnem, proživljava teške trenutke, a sada je na Instagramu uputila apel predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da se legalizira ulje kanabisa za pomoć oboljelima od ove bolesti, koje im pomaže u olakšavanju simptoma.

Njezin apel prenosimo u cijelosti:



"Bok, ja sam Nika, mama prelijepe djevojčice Sienne i uskoro ću možda prekršiti zakon. Naime bolujem od multiple skleroze i više mi se nekako ne trpi konstantne nagle bolove cijelim tijelom, vrtoglavice,konstantni umor... Sia me moli da se igramo lovice, ali ja nemam snage. A s obzirom da medicinsko ulje canabisa (u pravoj čistoj formi i dozama) u ljekarnama nit postoji nit nosi normalnu cijenu, primorana ću očito biti odlaziti u Sloveniju i ilegalno kupovati isto", započela je.

"Najmanje od svega što trebam uz takvu diagnozu jest stres koji osjećam na samu pomisao, da nešto ilegalno radim i to još dok me dijete doma čeka. Ali još gori me preplavi na pomisao da me Sia gura u kolicima dok ja pomalo u bolovima gasnem.. Hrvatska ,bilo bi lijepo kad bi moje šlapice prošle bez kršenja zakona i šuljanja po bolnicama. Već samo mirovale kraj kauča mog dnevnog boravka. Nema vremena. Nema jednom nit’ biti će već. Ja kao i 6.000 ljudi u HR hoćemo pomoć sada. Mi u sada živimo. Dozvolite nam da se liječimo ili si bar pomognemo LEGALNO."

Predsjednica je odgovorila na njezin upit te ju zamolila da tekst objave pošalje putem maila, što je ona odmah i učinila.

"Slušajte svoje tijelo, nemojte dati ni babi, ni didi ni mami da vam kažu bilo što prije nego se išta sazna. Pregledajte se. Ako sumnjate na multiplu sklerozu, na bilo što drugo, odite na mangnetnu rezonancu. Dva sata ćete potrošiti, ali iz toga ne može ništa loše proizaći. Možete samo saznati imate li taj problem ili ste stvarno to ipak umislili. Nadajmo se da su doktori u pravu. Ako ne, onda ste na vrijeme saznali i krećete što prije s terapijom. U plusu ste kako god", napisala je ranije pjevačica također na Instagramu.