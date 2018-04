Skandal oko pjesme "Crazy" ne jenjava. Tim Franke Batelić optužen je da je plagirao singl kojim će glazbenica predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

Nakon optužbe rumunjskog glazbenika kako je pjesma "Crazy", s kojom će se Hrvatska ove godine predstavljati na Eurosongu plagijat, skandal ne jenjava, već poprima šire razmjere. Može li se dogoditi da zbog optužbi hrvatska predstavnica Franka Batelić bude diskvalificirana s natjecanja? Scenarij da Hrvatska zbog optužbi za plagijat bude diskvalificirana s Eurosonga gotovo da nije vjerojatan - tvrde Zoran Škugor i Rajko Dujmić. Sporni beat, zbog kojeg rumunjski glazbenik Guez tvrdi da je Frankina pjesma "Crazy" plagijat, samo je dio pjesme, zbog kojeg se sudskim putem navodno ne može dokazati da je pjesma kopija. Isti beat mogu imati i tisuće drugih pjesama diljem svijeta, tvrdi estradni menadžer.

"Ta pjesma nije plagijat. Slušao sam ja i tu rumunjsku verziju. Plagijat može biti jedino na autorskom dijelu. Dobro analizirajući pjesmu sam shvatio da je ona napravljena iz par pjesama, u nekakvim zakonski dozvoljenim okvirima. Tako da ja sumnjam da može Eurosong ili bilo tko, da Rumunj intervenira i pošalje bilo kakve dopise, da Europa ne može to blokirati", smatra Škugor.

"Kaj ako je samo beat? Pa nije beat važan u pjesmi. Beat je ritmička figura na bubnju, eventualno bas.", dodaje Rajko Dujmić. Čovjek koji je Eurosong doveo u Hrvatsku tvrdi da plagijat u praksi nije jednostavno dokazati: "Po klasičnom mjerilu moraju 4 takta biti melodijski, ritmički i harmonijski ista, onda je plagijat, a ovo sto oni prodaju 3 takta i 15 sesnastina pod svoje, to su mogli uzeti i moje i prodati nekom u Americi. Možda i jesu, nemam pojma".

No našem timu Zoran Škugor zamjera sljedeće: "Što nisu kad su pregovarali pitali da li oni mogu biti ekskluzivni korisnici tog beata i koliko to košta jer su ipak znali da će taj beat biti korišten u pjesmi koja predstavlja Hrvatsku na Eurosongu, a to gleda milijarda, dvije ljudi". No u slučaju kad bi se dokazao plagijat naše ili bilo koje druge pjesme, pravila Eurosonga su vrlo jasna, tvrdi Dujmić: "Kad bi dokazali plagijat, onda bi bila diskvalificirana sigurno, ovi su dosta oštri u Eurosongu". Što su još komentirali, pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.