Guez ne odustaje. Glazbenik tvrdi da je tim Franke Batelić pokrao i albansku glazbenicu Denise Gjezo.

Rumunjski glazbenik Guez ne odustaje. Ponovno je prozvao hrvatski tim koji je radio pjesmu Franke Batelić za Eurosong, a ovog puta na Facebooku se zapitao: "Koliko će još glazbenika pokrasti hrvatski tim?". Nakon što je optužio tim za plagiranje, sada tvrdi da pjesma albanske pjevačice Denise Gjezo "I go crazy, crazy for your love" ima isti beat kao i Frankina pjesma Crazy. Denise je svoju pjesmu objavila još u prosincu prošle godine. Franka je singl obavila 06. ožujka, dok je teaser za "Crazy" objavila 26. veljače. Rumunj je svoj singl "Ceea ce iubim" na Youtubeu objavio dva dana ranije.

Branimir Mihaljević oglasio se o svemu, u želji da razjasni cijelu situaciju. "Pjesma je u potpunosti naše autorsko djelo, a za produkciju pjesme 'Crazy' sam i ranije istaknuo da sam radio zajedno s kolegom Denisom Mevljom, poznatim pod umjetničkim imenom Denzel Beats ili Denz. Posljednja dva dana intenzivno smo radili na tome da otkrijemo kako se sve ovo dogodilo. Konačno smo došli do saznanja da je Denis, koji inače radi i prodaje beatove, na stranicu za prodaju, zabunom stavio krivi dokument pod nazivom druge pjesme, odnosno stavio je pjesmu koja je rađena za Eurosong za koju nema odobrenje mene kao koautora za prodaju", rekao je Mihaljević.

Oglasio se i Denis Mevlja, rekavši da mu je žao što je Franka postala žrtvom nepažnje i nemilog događaja za koji nije niti znala.