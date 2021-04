Muzički biennale Zagreb ove će se godine održati u četiri programska bloka, a prvi od njih započeo je u nedjelju, 18. travnja u Hrvatskom glazbenom zavodu.

Muzički biennale Zagreb i službeno je otvorio svoja vrata te je započeo prvi od četiri programska bloka - onaj pod nazivom Furioso!. U nedjelju, 18. travnja, održano je nekoliko događanja, a festival je i službeno otvoren koncertom Zagrebačkih solista u Hrvatskom glazbenom zavodu.

"Mislim da je sinoć Zagrebačkim solistima bilo najteže jer su nastupali bez publike, a svakom glazbeniku je to najgori scenarij. Međutim, taj nedostatak su nadomjestili time što su se bacili na glavu te su svirali zaista strastveno", rekao je Gordan Tudor.

Zagrebački solisti su tako praizveli djelo Concerto scosso Gordana Tudora, a izveli su i Koncertantne improvizacije utemeljitelja MBZ-a Milka Kelemena, Lirske varijacije Rubena Radice, Perpetuum Mobile Stanka Horvata te Dva stavka za gudače Frane Paraća. Slavljeničko izdanje MBZ-a nastavljeno je online koncertom jedinstvenog Black Page Orchestra. Bečki ansambl je praizveo djela Alena i Nenada Sinkauza Sinking Toilet Water Level te Ivane Kuljerić Bilić Scarlet Woman Looking to the Left.

Muzički biennale Zagreb danas nastavlja dalje, a svi zainteresirani pozvani su večeras u 19:30 na koncert u crkvi Bezgrješnog Srca Marijina (Jordanovac 110). Orguljaši Pavao Mašić i Katarina Javora predstavit će i dvije praizvedbe. Jedna od njih je skladba Sanctificetur nomen tuum Davorina Kempfa, napisana za Pavla Mašića, dok će drugu praizvedbu odsvirati orguljašica Katarina Javora. Riječ je o skladbi Metamórphōsis III, mladoga skladatelja Marka Slavičeka.

Sutra, 20. travnja u 21 sat, na redu je još jedan poseban koncert. Skladbe iz pera argentinskog skladatelja Martina Matalona, talijanskog autora Fausta Romittelija te njihovih hrvatskih kolega: Dubravka Detonija, Antuna Tomislava Šabana i Helene Skljarov, koja je za ovu priliku skladala novo djelo za ansambl, dirigenta i šah; izvest će Cantus Ansambl! Ovaj ansambl izniknuo je upravo iz Muzičkog biennala Zagreb, a ove godine slavi 20. rođendan! U tih 20 godina, Cantus Ansambl utabao je svoj put, pronašao svoje čvrsto mjesto na glazbenoj sceni i postao njezinim neizostavnim čimbenikom. Ansamblom će u utorak ravnati njihov stalni dirigent Ivan Josip Skender, a solisti će biti dugogodišnji članovi ansambla – udaraljkaš Marko Mihajlović i klarinetist Danijel Martinović. Ovaj koncert prenosit će se uživo na YouTube kanalu MBZ-a.

Koncertu Cantus Ansambla prethodit će nastup umjetničkog kolektiva Wechselstrom koji će izvesti performans Liquid Control u kojem se uživo procesuiraju električna gitara, aktualni radio-isječci, soundscapes i video klipovi pomoću alata Fluid Control. Nastup možete pogledati na YouTube kanalu MBZ-a.

Dojmovi nakon svečanog otvorenja MBZ-a još se nisu slegli, stoga smo pitali umjetničku ravnateljicu kako je ona doživjela početak ključnog festivala suvremene glazbe:

"U trenutku kada je počeo predprogram otvaranja Biennala sa Kvartetom Tene Novak i Damirom Capri Kafkom u jednoj vrlo specifičnoj i neobičnoj atmosferi u hodniku HGZ-a, s pogledom na veličanstvenu, no i zabavnu instalaciju Ane Horvat i Ive Ćurić, zatim slušajući odlične studente Muzičke akademije; snažnije nego ikada prije sam osjetila zašto sam se uopće primila posla umjetničke ravnateljice i koliko u njemu uživam. Taj osjećaj je ostao prisutan do kraja dana kroz odličan nastup Zagrebačkih solista koji su me podsjetili na legendarne hrvatske skladatelje zbog kojih sam se djelomično i sama odlučila na skladateljski put, a Black Page Orchestra je u Maloj dvorani Lisinski još jednom dokazao zašto nosi reputaciju jednog od najboljih bendova za suvremenu glazbu i poklonio Zagrebu bombastičan i nezaboravan nastup. Zadovoljna količinom raznovrsnosti i individualnosti predstavljenima na dan otvorenja, s nestrpljenjem očekujem sve daljnje programe!", poručila je umjetnička ravnateljica Muzičkog biennala Zagreb, Margareta Ferek-Petrić.

Kompletan program ovogodišnjeg MBZ-a pogledajte OVDJE.