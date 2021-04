U Hrvatskom glazbenom zavodu će se održati svečani koncert u nedjelju, 18. travnja s početkom u 20 sati i time službeno otvoriti prvi blok Muzičkog biennala Zagreb.

31. muzički biennale Zagreb službeno započinje sutra, 18. travnja, a bogatim programom ovaj će ključni festival suvremene glazbe proslaviti svoj 60. rođendan i to u četiri festivalska bloka. Prvi blok odvija se pod nazivom Furioso!

U Hrvatskom glazbenom zavodu će se tako održati svečani koncert u nedjelju, 18. travnja s početkom u 20 sati i time službeno otvoriti prvi blok festivala. Zagrebački solisti će predstaviti nekoliko djela domaćih skladatelja. Praizvest će se djelo Concerto scosso Gordana Tudora, a odsvirat će i Koncertne improvizacije utemeljitelja MBZ-a Milka Kelemena, zatim Lirske varijacije Rubena Radice, Perpetuum Mobile Stanka Horvata te Dva stavka za gudače Frane Paraća. Skladatelj Gordan Tudor istaknuo je kako je svoju skladbu Concerto scosso posvetio stradalima u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Koncert apsolvenata i studenata viših godina muzičke Akademije u Zagrebu održat će se u 18 sati također u HGZ-u, a na online koncertu u 22 sata će Black Page Orchestra praizvesti djela Alena i Nenada Sinkauza Sinking Toilet Water Level te Ivane Kuljerić Bilić Scarlet Woman Looking to the Left. Ovaj koncert publika će moći pratiti putem live streama na YouTube kanalu MBZ-a.

