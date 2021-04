Multimedijalni umjetnik Vitar Drinković će 16. travnja publici predstaviti svoju instalaciju "Heart Tube" u sklopu 31. MBZ-a, a u intervjuu nam je otkrio sve o pozadini i ideji tog zanimljivog rada putem kojeg se u prostoru čuju otkucaji srca.

Koncerti, instalacije, izložbe, praizvedbe i izvedbe domaćih i stranih skladatelja, sve to čeka publiku od travnja do rujna ove godine u sklopu 31. Muzičkog biennala Zagreb. Zbog pandemije koronavirusa MBZ će se održati u četiri festivalska bloka, a u razdoblju prije prvog bloka multimedijalni umjetnik Vitar Drinković predstavit će svoju instalaciju pod nazivom "Heart tube". Publika instalaciju može pogledati od 16. travnja do 3. svibnja u Francuskom institutu, a uoči otvaranja sam umjetnik nam je otkrio nekoliko zanimljivosti o svojoj instalaciji.

"Instalacija "Heart Tube" zapravo je dio niza radova kroz koje sam istraživao komunikaciju na različite načine. Inače dolazim iz svijeta kiparstva i u djetinjstvu su me zanimali djetinjasti izumi te sam sve zapravo spojio u interaktivne naprave, a ovaj rad je moje istraživanje tjelesne povratne informacije i korištenje toga u smislu komunikacije. Naše tijelo puno iskrenije reagira na okoliš nego mi kada to idemo iskomunicirati na van. Kada sam o svemu tome razmišljao, u jednom mi je trenu pala na pamet ideja kako bi bilo zanimljivo čuti svoje srce kao glasne otkucaje u prostoru. Onda sam počeo istraživati tu ideju, a u to vrijeme sam bio na rezidenciji u Češkoj, 2014. godine. Dva mjeseca sam radio na tome i na kraju sam uspio dobiti nešto što radi. Mislio sam da je jednostavnije, no ispala je zahtjevnija stvar za izvedbu. Rad koji imate priliku pogledati u Francuskom institutu je rezultat tih istraživanja posljednjih nekoliko godina", priča nam ovaj svestrani umjetnik.

Postoje četiri elektronička stetoskopa spojena na aparate koji imaju sve potrebno da se čuju otkucaji. U tom trenutku čuju se otkucaji srca četiriju osoba, koji stvaraju zajednički ritam. "Time postajemo više svjesni svoga tijela i egzistencijalnog momenta u smislu prolaznosti", kaže Drinković. Ističe da se radi o jednom u nizu radova iz istog ciklusa, a publika će imati priliku tijekom narednog perioda otkriti i njegove nove instalacije.

"Heart tube" je napravljen prije godinu dana i za Muzički biennale Zagreb je sve spremno. Umjetnik kaže da pripreme za otvaranje instalacije teku u redu te se nada da će se publici svidjeti. "Vrlo sam zahvalan što sam dio MBZ-a ove godine i sam program festivala mi se čini zanimljivim. Nadam se da će nas poslužiti i vrijeme kako bi publika mogla u miru sve razgledati", poručio je Vitar Drinković. Na pitanje je li zanimljivije instalaciju pogledati kada u njoj sudjeluje jedna osoba ili više njih, kaže kako je zanimljivo promatrati sve u bilo kojem obliku. "Kada je jedna osoba u pitanju, svi je vide u prostoru te ona dobiva osjećaj možda izloženosti, jer je to njezin unutarnji, intimni zvuk koji se glasno čuje u prostoru", zaključio je. Vitar Drinković nam je otkrio i kako ima još nekoliko izložbi koje su dogovorene za ovu godinu.

Muzički biennale Zagreb inače se službeno otvara u nedjelju, 18. travnja, a kompletan program možete pronaći na linku.