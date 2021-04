Ključni festival suvremene glazbe koji nas svojim programom iz godine u godinu sve više intrigira, ovaj se put održava od travnja do rujna, u četiri programska bloka pod nazivom Furioso!, Shifting, Le sacre de l´été i Celebration!

31. muzički biennale Zagreb, koji ove godine slavi 60. rođendan, uvodi nas za dva dana u svoj svijet suvremene glazbe, neki kreativniji i maštovitiji svijet kojem težimo, u odnosu na svakodnevicu koju živimo zadnjih godinu dana. Da je riječ upravo o posebnom svijetu, u kojem nas očekuju razna iznenađenja, jasno pokazuje već predfestivalski program koji kreće u petak 9. travnja. Ovogodišnjim MBZ-om nadoknadit ćemo prethodnu godinu, putovat ćemo, razdvajati zvuk i sliku, ali ih i povezivati, proživjeti koncerte i zanimljive instalacije, svjedočiti obljetnicama, praizvedbama i izvedbama domaćih i stranih skladatelja.

Predfestivalski dio koji kreće 9. travnja donosi nam nekoliko pop-up koncerata i glazbeno-plesnih akcija na otvorenom u izvedbi studenata Muzičke akademije. U sklopu ovog dijela pretprograma, 13. travnja otvara se i izložba Kelemenov pozdrav svijetu u Etnografskom muzeju, a u suradnji sa Zavičajnim muzejom Slatina. Ovom izložbom odaje se počast utemeljitelju MBZ-a, Milku Kelemenu. Predfestivalsko vrijeme obilježit će interaktivne instalacije Bojana Gagića, Vitra Drinkovića, Ane Horvat i Ive Ćurić.

Nakon predbiennalskog programa, 18. travnja na redu je svečano otvorenje ovogodišnjeg Muzičkog biennala Zagreb i početak prvog programskog bloka pod nazivom Furioso! MBZ otvaraju Zagrebački solisti, ansambl koji je uz festival od njegova osnutka 1961. Izvedbom Koncertantnih improvizacija Zagrebački solisti odat će počast utemeljitelju MBZ-a, Milku Kelemenu, a uz djela Rubena Radice, Stanka Horvata i Frane Paraća; predstavit će i jednu praizvedbu – skladbu concerto scosso / Potreseni koncert saksofonista i skladatelja Gordana Tudora, skladbu posvećenu stradalima u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Iste večeri u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog Black Page Orchestra izvest će nekoliko djela domaćih i stranih skladatelja, a praizvest će Scarlet Woman Looking to the Left Ivane Kuljerić Bilić te Sinking Toilet Water Level Alena i Nenada Sinkauza. Njihov koncert publika će moći pratiti putem live streama na YouTube kanalu MBZ-a.

Na prvi dan festivala, 18. travnja, objavit će se i nova web-stranica kidz.mbz.hr koja će kroz brojne različite materijale, slušaonice i učionice ponuditi ne samo djeci već i njihovim roditeljima i učiteljima, novi pristup suvremenoj glazbi. Program za djecu ove je godine, zbog epidemioloških uvjeta, u potpunosti preseljen u digitalne formate, a maskota MBZ programa za djecu je Svirko. Njegov zadatak je voditi djecu kroz interaktivne i edukativne sadržaje, kvizove, razgovore sa skladateljima i izvođačima, ali i kroz animirano-igrani serijal čija je autorica glazbena edukatorica i violinistica Lucija Stanojević.

U sklopu prvog programskog bloka MBZ-a obilježit će se i 20. rođendan Cantus Ansambla, koji je izniknuo upravo na MBZ-u. Ansamblom će ravnati Ivan Josip Skender, solisti će biti dugogodišnji članovi – udaraljkaš Marko Mihajlović i klarinetist Danijel Martinović, a program koji će izvesti predstavlja srž njihovoga djelovanja: skladbe istaknutih skladatelja međunarodne scene uparene s djelima hrvatskih autora različitih generacija. Ovaj put to će biti skladbe iz pera argentinskog skladatelja Martina Matalona, talijanskog autora Fausta Romittelija te njihovih hrvatskih kolega: Dubravka Detonija, Antuna Tomislava Šabana i Helene Skljarov, koja je za ovu priliku skladala novo djelo za ansambl, dirigenta i šah. I ovaj koncert prenosit će se uživo na YouTube kanalu MBZ-a, baš kao i dva online koncerta koji slijede dan kasnije: u biennalskom duhu razigrani nastup pijanista Ivana Batoša te live stream koncerta iz Bratislave na kojem će slovački Quasars ansambl izvesti nekoliko novih, ali i nekoliko već poznatih djela domaćih i stranih skladatelja. Koncertu što će ga u Crkvi Bezgrješnog Srca Marijina 19. travnja održati orguljaši Pavao Mašić i Katarina Javora moći će se nazočiti i fizički, no, naravno, u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

Prvi programski blok MBZ-a završava koncertom 22. travnja u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U okviru proslave 100. obljetnice Muzičke akademije nastupit će ASMANGU – studentski ansambl za suvremenu glazbu Muzičke akademije.

