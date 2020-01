Wilmer Valderrama bio je 6 godina uz pjevačicu Demi Lovato, čak i onda kada je bila u brojnim problemima zbog ovisnosti o alkoholu i drogama, a konačni prekid dogodio se 2016. godine.

Slavni glumac Wilmer Valderrama zaručio se djevojkom Amandom Pacheco nakon 9 mjeseci veze.

Riječ je o glumcu najpoznatijem po ulozi zbunjenog Feza u nekadašnjoj hit-seriji "Lude 70-te" čiji je privatni život obilježila višegodišnja turbulentna veza s posrnulom glumicom i pjevačicom Demi Lovato.

Wilmer je pred djevojku manekenku kleknuo na prvi dan 2020. godine, a sretne vijesti potvrdio je fotografijom prosidbe na plaži u San Diegu. Par je svoju ljubav potvrdio prošlo ljeto.

Demi Lovato je navodno jako sretna zbog činjenice da je njezina bivša velika ljubav pronašla "onu pravu". "Demi je sretna, ako je Wilmer sretan. Uvijek mu je željela sve najbolje i uvijek će biti prijatelji. Demi je i prije prekida znala da on neće biti njezin životni partner", otkrio je izvor blizak pjevačici za Cosmopolitan.

Podsjetimo, par je proveo zajedno ukupno 6 godina, od 2010. do konačnog prekida 2016. godine. 39-godišnji glumac i 13 godina mlađa pjevačica nakon njega nisu rekli niti jednu ružnu riječ jedno o drugome, a Wilmer je uz Demi bio i nakon što se 2018. godine predozirala u vlastitom domu nakon burnog tuluma.

"Strast među nama nikada se neće ugasiti, no naučila sam da ne mogu tražiti od drugih da me upotpune kada se osjećam usamljeno. Stalno sam se pitala jesam li donijela pravu odluku. Ne znam jesam li ga zauvijek izgubila, no moje će srce uvijek biti uz njega", otkrila je 2016. godine Demi u jednom intervjuu.

Demi je nakon još jednog u nizu kolapsa zbog dugogodišnje ovisnosti utjehu pronašla u dizajneru Henryju Levyju, no romansa je potrajala svega nekoliko mjeseci. Prekinula ju je upravo pjevačica iz straha da će ju Henry ponovno povući na dno, jer je i sam bivši ovisnik.

Nakon toga, ekspresno se zaljubila u modela Austina Wilsona. Njihovu vezu čak je potvrdila na Instagramu, no samo mjesec dana kasnije, par je prekinuo pod izlikom da trenutno žele drugačije stvari u životu.

I dok je Wilmer našao ženu s kojom želi provesti život, Demi će još morati pričekati svog princa na bijelom konju, no lijepo je vidjeti civilizirani prekid u svijetu ružnih okončavanja veza i nepoštovanja.