William Levy slovi kao serijski preljubnik, a brojne afere uništile su mu i brak, no svojim mišićavim tijelom i dalje izluđuje žene.

Glumac kubanskih korijena William Levy (41), koji se proslavio u sapunici "Oprezno s anđelom", prije par godina šokirao je javnost svojim brojnim izvanbračnim aferama koje su isplivale na površinu.

Glumicu i manekenku Elizabeth Gutiérrez (42), s kojom je u braku bio od 2003. godine i zajedno imaju dvoje djece, sina Christophera i kći Kailey, navodno je prevario s preko 80 žena, a sve to dovelo je do razvoda koji su objavili početkom prošle godine.

No unatoč saznanju da je serijski preljubnik, latino zavodnik još izluđuje žene fotkama svojeg isklesanog tijela, a zadnjom takvo izazvao je pravu pomutnju.

William se slikao u ogledalu bez majice i fotku objavio u pričama na Instagramu, a brzo je osvanula i na svim obožavateljskim profilima na društvenim mrežama. Fotografiju možete pogledati u galeriji.

Zgodni glumac nije se puno promijenio od dana najveće slave, osim što sada ima pokoju sijedu dlaku u kosi i bradi, no obožavateljice se slažu kako mu je to dalo poseban šarm, a i dalje ga prati nadimak kubanskog Brada Pitta.

Što se tiče njegovih brojnih afera poznato je da je suprugu, među ostalima, prevario i s nekim kolegicama. Jedna od njih je Ximena Navarreta, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu", o čemu je ona sama progovorila, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Zatim je tu i glumica Jacqueline Bracamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje, a ona je također o svemu javno progovorila, i to u svojem romanu. Priznala je da je vezu s Williamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantirao, ali malo tko je povjerovao u njegovu priču.

Protiv glumca je podignuta i optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela te je prisilio na spolni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no William nikada nije zanijekao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako mu je lagala o tome koliko godina ima.

Inače, Levy je 2014. privukao veliku pozornost u američkom filmu "Ovisan", nakon čega je pokušao osvojiti Hollywood i počeo je odbijati uloge u sapunicama jer su mu bile ispod časti. Stvari se ipak nisu razvijale kako je zamišljao, pa se skrušeno vratio sapunicama, a na to ga je natjerao ga je i bankrot koji je doživio prije nekoliko godina.

