Coleen Rooney rekla je da se udebljala koju kilu i ružni komentari nisu utjecali na njezin obiteljski odmor na Barbadosu.

Supruga umirovljenog nogometaša Waynea Rooneyja, Coleen Rooney (34) odavno je pokazala da ne mari za mišljenja drugih.

Coleen uživa u odmoru na Barbadosu, gdje ona i Wayne imaju luksuznu vilu. Ovog puta viđena je u crnom bikiniju na brodu, a s njom su bili sinovi Kai (10), Klay (7), Kit (4) i Cass (2).

Wayne nije bio s njima, no zato je u društvu bila njezina majka Colette McLoughlin. Inače, prošlog tjedna proširile su se glasine da je Coleen peti put trudna zbog oblina koje je istaknula u badiću. Supruga nogometaša, koja je i ranije objasnila da ju takve stvari ne diraju, odgovorila je na takva nagađanja.

"Odlično se provodim na našem omiljenom otoku, tako sam sretna i zahvalna što sam ovdje. Puno lokalnih paparazza je na plaži kao i uvijek (to nas ne sprječava da se zabavimo) i okinuli su ne tako laskave fotografije, ali nisam trudna. Samo sam nabacila koju kilu", napisala je Coleen na Twitteru.

Mnoge su ju žene podržale. "Izgledaš odlično. Ne moramo sve imati ravne trbuhe. Tako je nepristojno što govore takve stvari", "Imaš lijepu figuru. Stvarno nemaju pojma", napisali su joj pratitelji.

Ona je svojedobno ispričala zašto ju ne diraju takvi zločesti komentari. "Ne smeta mi to. Pod budnim okom javnosti sam toliko dugo da me više to ne pogađa. Povrijedilo bi me da to kaže netko tko mi je bitan, poput člana obitelji ili prijatelja. Ljudi koji me kritiziraju vjerojatno su teži, tako da mi je to postalo nebitno. Ne shvaćam zašto bi netko davao negativne komentare o tuđem tijelu", zaključila je Coleen, koja je nedavno proslavila 12. godišnjicu braka s Wayneom.