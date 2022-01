Wanda Nara poznata je u svijetu zbog svojih skandala, no ovu argentinsku ljepoticu ništa nije pokolebalo te nastavlja objavljivati izazovne fotke.

Argentinka Wanda Nara poznata je pod nadimkom najpoznatije preljubnice na svijetu, a najnovijim objavama na Instagramu pratiteljima je dala do znanja da se vratila poslu influencerice nakon što su ona i suprug, nogometaš Marcus Icardi, prebrodili bračnu krizu. Objavila je fotke na kojima izmjenjuju nježnosti, a sudeći po svemu, čini se kako se sjajno slažu.

Pokrenula je i vlastiti brend kupaćih kostima, a upravo je to bio i razlog zbog kojeg je društvene mreže zadivila svojim golišavim izdanjima. Pozirala je u nekoliko badića iz vlastite linije te je ponosno pokazala svoje bujne obline na koje rijetki ostaju imuni.

Tisuće pratitelja joj se javilo u komentarima na fotke, a promociji linije pomogao je i njezin suprug, inače nogometaš Paris St. Germaina, s kojim je neko vrijeme imala problema. Naime, par je navodno bio pred razvodom, no svjetski mediji pišu kako su razmirice odlučili ostaviti iza sebe i okrenuti se budućnosti.

Wandi u životu ne nedostaje skandala, a svi se sjećaju kako je uopće i završila u braku s Icarusom. Nara je, naime, bila u braku s nogometašem Maxijem Lopezom od 2008. do 2013. godine te su dobili tri sina, no sve je krenulo po zlu kada je Maxi saznao da ga vara. Odmah je zatražio zahtjev za razvod, a u međuvremenu je i ona njega javno prozivala za nevjeru. Lopez je s Narom i obitelji živio u Italiji, no ona se u jednom trenutku vratila u Argentinu kako bi bila što bliže svom novom dečku, nogometašu Mauru Icardiju.

Icardi i Lopez prije afere bili su prijatelji, a kada je svjet saznao da Icardi ljubi Lopezovu suprugu, prestali su razgovarati. Klubovi za koje igraju imali su nogometnu utakmicu usred skandala, a čitav svijet prenosio je trenutak kada je Lopez odbio pružiti ruku Icardiju te su utakmicu nazvali "Wanda derbi".

Već u srpnju 2014. godine Icardi i Nara su se vjenčali te su napravili veliki slavljenički tulum u Buenos Airesu. Par ima dvoje djece, a zanimljiva je i činjenica da je Wanda Icardijeva menadžerica. Nara danas plijeni pozornost diljem svijeta svojim golišavim fotkama koje redovito objavljuje na Instagramu, gdje ju prati više od 10 milijuna ljudi.

