Wanda Nara bila je u braku s nogometašem Maxijem Lopezom sve dok ga nije prevarila s kolegom Maurom Icardijem. Sve se odvijalo pred očima javnosti.

Argentinka Wanda Nara već godinama je u toj zemlji u središtvu brojnih skandala, a ova popularna plavuša je supruga nogometaša Maura Icardija, Instagram zvijezda te lukava nogometna menadžerica.

Nara je naime bila u braku s nogometašem Maxijem Lopezom od 2008. do 2013. godine te su dobili tri sina, no sve je krenulo po zlu kada je Maxi saznao da ga vara. Odmah je zatražio zahtjev za razvodom, a u međuvremenu je i ona njega javno prozivala za nevjeru. Lopez je s Narom i obitelji živio u Italiji, gdje igra nogomet i dalje, no ona se u jednom trenutku vratila u Argentinu kako bi bila što bliže svom novom dečku, nogometašu Mauru Icardiju.

Icardi i Lopez su prije afere bili prijatelji, a kada je svjet saznao da ljubi Lopezovu suprugu prestali su razgovarati. Klubovi za koje igraju imali su nogometnu utakmicu usred skandala, a čitav svijet je prenosio trenutak kada je Lopez odbio pružiti ruku Icardiju te su utakmicu nazvali "Wanda derbi".

Već u srpnju 2014. godine Icarus i Nara su se vjenčali te su napravili veliki slavljenički tulum u Buenos Airesu. Par ima dvoje djece, a zanimljiva je i činjenica kako je Wanda Icardijeva menadžerica.

Nakon brojnih skandala, Nara danas plijeni pozornost diljem svijeta svojim golišavim fotkama koje redovito objavljuje na Instagramu , gdje je prati više od 7 milijuna ljudi.