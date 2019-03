Posljednji nastup Nives Celzijus i Matea Cvenića danima se komentirao na društvenim mrežama.

Nives Celzijus i njezin plesni partner Mateo Cvenić u drugoj su emisiji showa "Ples sa zvijezdama" otplesali zavodljivu rumbu i dodatno zapalili već užarenu atmofseru u studiju.

Pogađate, njihov nastup itekako se komentirao danima nakon što je izveden, no Nives i Mateo u mislila su već na trećem nastupu koji je na rasporedu u nedjelju, 31. ožujka, u 20.15 sati samo na Novoj TV.

Ovaj put spremaju nam cha-cha-cha, no između napornih i višesatnih treninga pronašli su vremena da nas posjete u studiju te odigraju zanimljiv kviz. Naime, dok smo im mi postavljali blic pitanja, oni su nam morali otkriti, među ostalim, tko zabušava na treninzima, a tko kasni na njih, tko ima veću tremu pred nastupe, a tko prvi čita komentare na društvenim mrežama nakon nastupa.

Tako smo otkrili kako je Nives ta koja se ukoči svaki put kada treba izaći na pozornicu, no Mateo priznaje kako on ima tremu kada mora govoriti pred kamerama. "Kad ga vidite namrgođenog, nije ljut, on samo smišlja što će reći", poručila je Nives koja ima puno više iskustva s intervjuima, pa je i tijekom ovog bila puno opuštenija od svog mlađahnog partnera.

Mateo nam je priznao i kako je on taj koji se više boji sudaca, što je logično, jer oni su profesionalci baš poput njega, dok nam je Nives poručila kako nitko ne može biti više kritičan prema njoj, nego što je ona sama prema sebi. Ipak, itekako će vas iznenaditi tko prvi čita komentare na društvenim mrežama nakon nastupa. Mateo!

"Mateo me uvijek obavijesti kako je publika reagirala. 'Jesi vidjela ovo', 'Jesi vidjela ono', 'Jesi vidjela koliko imamo pregleda na YouTube kanalu Plesa sa zvijezdama?' 165 tisuća!", kroz smijeh otkriva Nives. A upravo je Mateo i taj kojeg više pogađaju komentari.

"Uvijek se naživciram, jer meni je to sve novo. Zanima me kako publika reagira na nas", priznaje 23-godišnjak. "Za mene su godine iskustva i više ne reagiram toliko na to. Uvijek mi je drago kad imamo neku pozitivnu kritiku i podršku fanova koju definitivno imamo. Ja i hejt tumačim kao neku vrstu ljubavi, jer se puno puta pokazalo da su hejteri najveći fanovi. Što se više bave s nama i komentiraju nas, znači da smo im prirasli srcu", samouvjereno otkriva Nives.

Uspjeli smo ih nagovoriti i da nam otkriju tko od nijih dvoje ima manje problema s golotinjom, ali i tko bolje twerka, a odgovore saznajte u videu u našoj galeriji.

Treća epizoda "Plesa sa zvijezdama" na rasporedu je ove nedjelje, 31. ožujka, u 20.15 sati samo na Novoj TV.

A tko će biti drugi par koji će napustiti show, saznat ćemo već ove nedjelje u novoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama".

