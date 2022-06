Victoria Silvstedt pokazala je bujni dekolte u St. Tropezu gdje su je spremno dočekali paparazzi, a ona uživala u njihovoj pažnji.

Švedska manekenka Victoria Silvstedt stigla je u St. Tropez na odmor i odmah po dolasku privukla pažnju na sebe i bujne obline, koje je ovaj put jedva uspjela obuzdati.

47-godišnja Victoria izbacila je dekolte u pripijenom topu na jedno rame, koji joj ga je jedva prekrio, no čini se da to slavnu plavušu nije previše zamaralo. Pozirala je sa smiješkom tamošnjim paparazzima na plaži i dobro se zabavljala. Navikla je već da svi bulje u nju, pogotovo na plaži, a na toliku pažnju nikada se nije bunila.

Victoria inače često svoje avanture dijeli s više od 800.000 pratitelja na Instagramu, a ne srami se skinuti u badiće koji joj uvijek stoje kao saliveni. U svijetu manekenkstva probila se još davne 1993. godine kada je predstavljala Švedsku na natjecanju Miss svijeta.

Nedugo zatim primijetio ju je pokojni Hugh Hefner i pozvao da pozira za magazin Playboy, na što je ona pristala. Nakon toga se pojavila u brojnim izdanjima tog časopisa kao što su Playboy specijalna izdanja i Playboy videi.

Platinasta ljepotica krajem 90-ih sklopila je unosni ugovor s brendom Guess, a surađivala je s poznatim modnim kućama poput Chanela, Diora, Armanija i Valentina. Bila je na naslovnicama više od 500 magazina, među kojima su FHM, GQ, Maxim i Vanity Fair.

Osim manekenstva Victoria se bavi i glumom te se pojavila u nekoliko serija. Također je vodila i reality emisije, a tijekom zimskih Olimpijskih igara 2010. godina imala je svoju emisiju "Sport by Victoria". Bavi se i pjevanjem, a u Švedskoj je s albumom "Girl on the Run" dostigla zlatnu nakladu.

Victoria se dosad udavala jednom, u lipnju 2000. godine za voditelja vijesti Chrisa Wraggea, a razveli su se devet godina kasnije. Povezivana je s brojnim muškarcima, među kojima je bivši muž Pamele Anderson, roker Tommy Lee, a manekenka je 2008. ljubila švicarskog poduzetnika Mauricea Dabbaha.

