Victoria Silvstedt uživala je ovih dana na plaži u Miamiju s prijateljicom, a raspoloženo je mahnula i fotografima koji su je u stopu pratili.

Švedska manekenka, voditeljica, glumica i pjevačica Victoria Silvstedt (47) ovih je dana uživala na plaži u Miamiju, gdje je svima zastao dah kada se skinula u bikini neobična kroja. Raskoš svojih bujnih oblina istaknula je u svijetlozelenom bikiniju, a sjajno raspoložena Victoria opustila se uz čašicu razgovora s prijateljicom.

Ova ljepotica pravi je mamac za poglede gdje god da se pojavi, a nasmiješeno je mahnula i fotografima koji su je snimali na plaži. Navikla je već da svi bulje u nju, pogotovo na plaži, a na toliku pažnju nikada se nije bunila.

Victoria inače često svoje avanture dijeli s više od 800.000 pratitelja na Instagramu, a ne srami se skinuti u badiće koji joj uvijek stoje kao saliveni. Silvstedt se probila u svijetu manekenkstva još davne 1993. godine kada je predstavljala Švedsku na natjecanju Miss svijeta.

Nedugo zatim primijetio ju je pokojni Hugh Hefner i pozvao da pozira za magazin Playboy, na što je ona pristala. Nakon toga se pojavila u brojnim izdanjima tog časopisa kao što su Playboy specijalna izdanja i Playboy videi.

Platinasta ljepotica krajem 90-ih sklopila je unosni ugovor s brendom Guess, a surađivala je s poznatim modnim kućama poput Chanela, Diora, Armanija i Valentina. Bila je na naslovnicama više od 500 magazina, među kojima su FHM, GQ, Maxim i Vanity Fair.

Osim manekenstva Victoria se bavi i glumom te se pojavila u nekoliko serija. Također je vodila i reality showove, a tijekom zimskih Olimpijskih igara 2010. imala je emisiju "Sport by Victoria". Bavi se i pjevanjem, a u Švedskoj je s albumom "Girl on the Run" dostigla zlatnu nakladu.

Victoria se dosad udavala jednom, u lipnju 2000. za voditelja vijesti Chrisa Wraggea (51), a razveli su se devet godina kasnije. Povezivana je s brojnim muškarcima, među kojima je bivši muž Pamele Anderson, roker Tommy Lee. Manekenka je 2008. ljubila švicarskog poduzetnika Mauricea Dabbaha.

Uloga u filmu o Srebrenici donijela joj je veliko priznanje, a evo tko je srpska glumica koja je proglašena najboljom u Europi +3

Prije skoro 40 godina proglasili su je jednom od najljepših na svijetu, a čini se kako ova ljepotica uopće ne stari +19