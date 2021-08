Victoria Silvstedt hvali se na svom Instagram profilu seksi fotografijama s odmora u Grčkoj.

Victoria Silvstedt malo se promijenila od dana svoje najveće slave kada je žarila i palila u modnim kampanjama i natjecala se za Miss svijeta.

46-godišnja glumica i manekenka odmara na grčkom otoku Mikonosu gdje nije prošla nezamijećeno. Švedska ljepotica je privlačila pozornost u bijelom bikiniju koji je naglasio njezinu preplanulu put, a nosila ga je i ranijih godina na svojim ljetovanjima i očito shvatila da je dobitna kombinacija za nju.

Victoria se pohvalila da uživa na odmoru i na svom Instagram profilu na kojem je podijelila niz atraktivnih fotografija za koje je primila brojne komplimente. Njezine objave na toj društvenoj mreži prati 800.000 ljudi.

Inače, Silvstedt, koju najčešće viđamo u badićima, probila se u svijetu manekenstva još 1993. kada je predstavljala Švedsku na natjecanju Miss svijeta. Uskoro ju je zamijetio pokojni Hugh Hefner i pozvao da pozira za magazin Playboy, na što je ona pristala. Nakon toga se pojavila u brojnim izdanjima tog časopisa kao što su Playboy specijalna izdanja i Playboy videi.

Platinasta ljepotica krajem 90-ih sklopila je unosni ugovor s brendom Guess, a surađivala je s poznatim modnim kućama poput Chanela, Diora, Armanija i Valentina. Bila je na naslovnicama više od 500 magazina, među kojima su FHM, GQ, Maxim i Vanity Fair.

Osim manekenstva Victoria se bavi i glumom te se pojavila u nekoliko serija. Također je vodila i reality showove, a tijekom zimskih Olimpijskih igara 2010. imala je emisiju "Sport by Victoria".

Silvstedt je dobra i u pjevanju, rodnu Švedsku osvojila je albumom "Girl on the Run", koji je u toj zemlji dostigao zlatnu nakladu. Manekenka kaže da se time bavi samo iz hobija i ne vidi to kao pravi posao. Osim materinjeg švedskog manekenka govori engleski i talijanski jezik.

Victoria se dosad udavala jednom, u lipnju 2000. za voditelja vijesti Chrisa Wraggea (51), a razveli su se devet godina kasnije. Povezivana je s brojnim muškarcima, među kojima je bivši muž Pamele Anderson, roker Tommy Lee. Manekenka je 2008. ljubila švicarskog poduzetnika Mauricea Dabbaha.