Victoria Silvstedt snimljena je na odmoru u Saint-Tropezu gdje je plijenila poglede u badiću leopard uzorka.

Umirovljena švedska manekenka i glumica Victoria Silvstedt i u 47. godini izgleda kao u danima najveće slave te je glavna atrakcija gdje god se pojavi.

Mirovinu uglavnom provodi u toplim krajevima i obožava biti u bikiniju, pa je tako sada otputovala u Saint-Tropez gdje nije mogla promaknuti dežurnim paparazzima.

Silvstedt je Francusku rivijeru odlučila pokoriti u svom omiljenom odjevnom komadu, badiću, i to push-up modelu leopard uzorka koji je u prvi plan stavio njezino bujno poprsje, a iskombinirala ga je s mini suknjom i pokazala vitke noge.

S odmora se javila i na svojem Instagramu gdje je objavila fotku u još jednom badiću.

Inače, ova skandinavska ljepotica proslavila se 1993. kada je predstavljala Švedsku na natjecanju Miss svijeta. Uskoro ju je zamijetio pokojni Hugh Hefner i pozvao da pozira za magazin Playboy, na što je ona pristala. Nakon toga se pojavila u brojnim izdanjima tog časopisa kao što su Playboy specijalna izdanja i Playboy videi.

Krajem 90-ih sklopila je unosni ugovor s brendom Guess, a surađivala je s poznatim modnim kućama poput Chanela, Diora, Armanija i Valentina. Bila je na naslovnicama više od 500 magazina, među kojima su FHM, GQ, Maxim i Vanity Fair.

Osim manekenstva Victoria se bavi i glumom te se pojavila u nekoliko serija. Također je vodila i reality showove, a tijekom zimskih Olimpijskih igara 2010. imala je emisiju "Sport by Victoria".

Silvstedt je sunarodnjake osvojila i svojim glasom te je izdala album "Girl on the Run", koji je u Švedskoj dostigao zlatnu nakladu. Manekenka kaže da se time bavi samo iz hobija i ne vidi to kao pravi posao. Osim materinjeg švedskog, tečno govori engleski i talijanski jezik.

Victoria iza sebe ima jedan brak i 2000. se udala za voditelja vijesti Chrisa Wraggea, a razveli su se nakon devet godina. Povezivali su je s brojnim poznatim frajerima, uključujući i s rokerom Tommy Leejem, bivšim mužem Pamele Anderson s kojom je često uspoređuju. Manekenka od 2012. godine ljubi švicarskog poduzetnika Mauricea Dabbaha.