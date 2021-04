Victoria Beckham je ovih dana proslavila 47. rođendan, a na Instagramu je posebno zahvalila suprugu Davidu što joj je taj dan učinio posebnim.

Modna dizajnerica i bivša članica grupe Spice Girls, Victoria Beckham, ovog je vikenda proslavila 47. rođendan, a uz zahvalu svima koji su joj čestitali, posebno je posvetila pažnju svom suprugu, nogometašu Davidu Beckhamu.

"Hvala ti David Beckham što si učinio moj rođendan tako posebnim. Volim te puno!", napisala je Victoria u opisu fotografije na kojoj na plaži pozira s Beckhamom u profinjenom izdanju, a u opisu je spomenula i svu njihovu djecu. Osim Davida, rođendan su joj čestitale i brojne zvijezde među kojima su Elton John, Emma Bunton te Kim Kardashian, koja je za Victorijin veliki dan objavila njihovu zajedničku fotku na Instagramu.

Javnost Victoriju često doživljava kao hladnu osobu jer se rijetko smije, no ona uvijek iznenadi kada to najmanje očekujemo. Tako je nedavno i nahvalila Nicolu Peltz (25), zaručnicu svog sina Brooklyna (21). Istaknula je kako ona i suprug nisu mogli očekivati divniju damu za svog sina.

David i Victoria Beckham će ove godine proslaviti 22. godinu braka, no nije uvijek sve bilo bajno u njihovom odnosu. U travnju 2004. nogometaševa bivša asistentica Rebecca Loos je za tabloid News of the World rekla da je imala aferu s njim. Samo tjedan kasnije australska manekenka Sarah Marbeck je otkrila da je dva puta spavala s Davidom. On je obje tvrdnje odbacio i rekao kako su ludost.

Victoria je navodno umalo napustila Davida zbog skandala s Rebeccom, a s vremenom se prestalo pričati o njegovim izvanbračnim izletima, iako je postalo još nekoliko naznaka da ju vara.