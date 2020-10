Fotografija Davida Beckhama na kojoj ljubi svoju kćer Harper Seven u usta podijelila je javnost i izazvala niz rekacija u javnosti.

Modna dizajnerica i bivša pjevačica Victoria Beckham vjerojatno nije očekivala da će jedna od njezinih posljednjih fotografija koje je objavila na Instagramu podići prašinu i podijeliti njezine obožavatelje koji se nisu mogli suzdržati od brojnih komentara.

Riječ je o fotografiji na kojoj njezin suprug, umirovljeni nogometaš David Beckham ljubi njihovu 9-godišnju kćer Harper Seven u usta. To zapravo i nije bilo prvi put da takvo nešto dijele na društvenim mrežama, a njima kao obitelji i roditeljima očito je u potpunosti prihvatljivo.

No nije prihvatljivo svima jer se velik dio Victorijinih pratitelja zgražao nad fotografijom, dok je drugi zaključio kako na fotografiji nema ništa sporno i da ih je zapravo oduševila.

"Predivno. Imam 35 godina i ljubila sam svog oca u usta sve do prošlog tjedna kada je preminuo nakon teške bolesti", "Postoji previše fotografija na kojima ovaj lik ljubi svoju kćer u usta. Počinjem se osjećati neugodno kada to vidim. Tvoja kćer ima i obraze, počni je ljubiti i u njih", "Zašto roditelji ljube djecu u usta? Mislim da je to odraz nepoštovanja prema njima", "Nikada neću razumjeti zašto ju tako ljubiš. Ljubi svoju ženu, neka Harper Seven sama doživi takva iskustva kad bude dovoljno stara", "Ovo je jedna od najljepših fotografija. Neka se srame svi koji tvrde da je ovo pogrešno", "Uvijek ljubim svog sina u usta, ako se ne slažete s tim, to je vaš čudni problem", "Predivna fotografija, ne postoji ništa loše u ovome", "Moja kći ima 16 godina i ljubi me u usta svaki dan prije škole. Neka ljudi ne vode tuđe živote", samo su neka od podijeljenih mišljenja i komentara.