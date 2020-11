Johnny Depp je sredinom 80-ih bio jedan od najperspektivnijih glumaca Hollywooda, a sve do nedavno nitko mu nije bio ravan. Ipak, sve je krenulo nizbrdo kada su počele optužbe na njegov račun, ali i presuda koja ga je dotukla.

Johnny Depp se proslavio još 80-ih godina, a bio je jedan od najtraženijih glumaca Hollywooda. Nakon nekoliko godina u kojima je uživao u slavi i bogatstvu, 2016. godina označila je krah njegove karijere nakon što ga je bivša supruga Amber Heard optužila za napastovanje.

Optužbe, koje je Depp tijekom suđenja odbacio, bacile su sjenu na njegovu blistavu karijeru. Tijekom suđenja na vidjelo su izašli brojni detalji njegova turbulentnog braka s Amber Heard, a sud je početkom ovoga tjedna presudio u Amberinu korist. Zaključili su kako je dokazano da je Depp 12 puta udario svoju suprugu te da je tri godine bio nasilan prema njoj. Depp je 2018. godine tužio britanski tabloid The Sun, koji ga je u jednom članku prozvao kao "mlatitelja supruge", a odbačene su i njegove tužbe za klevetu.

Depp je kao glumac debitirao u filmu "Strava u Ulici Brijestova" 1984. godine, a iako je njegova uloga bila manja, učinila ga je svjetskom zvijezdom. Godinu kasnije pred oltar je stao s glumicom Sherilyn Fenn, koja se proslavila serijom "Twin Peaks". Nakon još nekoliko uloga u serijama i filmovima već je bilo jasno da je Depp postao nova ikona.

U to se vrijeme već bio i rastao od prve supruge, a sljedeća djevojka ovog šarmera bila je glumica Winona Ryder, s kojom je glumio u filmu iz 1990. godine, "Edward Škaroruki". Pojavio se i kao junak u filmu "Strah i prijezir u Las Vegasu", a u to je vrijeme izjavio kako prihvaća uloge koje su mu zanimljive, a ne one zbog kojih će se proslaviti. Kada je ostavio Winonu, zaljubio se u supermodela Kate Moss. Depp i Moss su svojedobno bili jedan od najpopularnijih parova na svijetu, a sve do prekida 1998. godine fotografi su ih pratili u stopu.

Kasnije iste godine slavni je glumac upoznao pjevačicu i glumicu Vanessu Paradis dok je snimao jedan film, a par se odmah zaljubio. Zajedno su dobili dvoje djece, Jacka i Lily-Rose te su si napravili dom u Francuskoj. Dok nisu bili u Francuskoj, boravili su na Bahamima, na Deppovu privatnom otoku.

Njegova slava rasla je iz filma u film, a sve je došlo do vrhunca kada je dobio ulogu Jacka Sparrowa u "Piratima s Kariba". Istodobno je briljirao i u filmovima Tima Burtona, a do 2012. godine postao je najplaćeniji glumac na svijetu te je po ulozi dobivao čak 75 milijuna dolara. Ipak, čini se kako je upravo u to vrijeme njegova veza s Paradis krenula nizbrdo i par je objavio ubrzo zatim da su prekinuli nakon 14 zajedničkih godina.

Nakon razvoda je upoznao Amber Heard i tu je već bilo jasno da i njegova karijere kreće nizbrdo. Vjenčali su se 2015. godine na Bahamima, a sve se činilo savršeno dok svijetom nije krenula glasina o problemima u braku koje su imali. Sve je završilo na sudu, a gnjusne optužbe koje si je par dijelio tijekom suđenja utjecale su i na njegovu karijeru.