Branislav Lečić kojega je kolegica glumica Danijela Štajnfeld optužila je za silovanje, jedno je vrijeme obnašao funkciju ministra kulture i medija u Srbiji, a domaćoj publici poznat je po brojnim upečatljivim ulogama.

Srpska glumica Danijela Štajnfeld dignula je regiju na noge kada je kolegu Branislava Lečića optužila za silovanje.

Nakon što je prošle godine objavila dokumentarni film "Drži me čvrsto", u kojem je otkrila da je žrtva silovanja, iz New Yorka, gdje godinama živi, doputovala je u Beograd kako bi dala izjavu tužiteljstvu te je tada imenovala i svog silovatelja.

"Mene je silovao moj kolega Branislav Lečić, u svibnju 2012. godine. Poslije četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje", izrekla je Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu. U ranijem iskazu izjavila je tek da je riječ o jako moćnom čovjeku koji se svakodnevno pojavljuje u javnosti.

Na Insajderu je također objavljena i mučna snimka telefonskog razgovora koji su Štajnfeld i Lečić vodili, nakon što mu je pokušala objasniti da se te noći osjećala ugroženo i nepoštovano, no on je imao svoje viđenje situacije i vlastite veličine.

"Što ti misliš da to ispada da sam ja netko tko svoj ku*ac stavlja seksualno u nekoga koga ne poštujem, da ga ponižavam, da podcjenjujem? Netko je zaslužio da ja to poželim. Imaš li uopće pojma tko sam ja?", kazao joj je među ostalim u snimci koju je Štajnfeld predala kao dio dokaza beogradskom Višem javnom tužiteljstvu.

Lečić je sve optužbe negirao.

"Apsolutno poštujem zakon i pravne institucije ove države, i spreman sam u bilo kojem trenutku odgovarati u Tužilaštvu na ovakvu optužbu. U pitanju je najgnusnija laž koja me diskreditira", izjavio je za B92.

Optuženi glumac je od 2001. do 2004. obnašao funkciju ministra kulture i medija u Srbiji, a danas je predsjednik političkog pokreta Demokrati Srbije.

Rođen je u Šapcu, roditelji su mu se rastali kada je imao 15 godina i ostao je živjeti s majkom koja je radila kao krojačica. Prije nego je upisao glumu, planirao je studirati strojarstvo, ali se predomislio kada je čuo da najljepše djevojke idu na Fakultet dramskih umjesnosti.

Kada je prije više od 40 godina debitirao na filmu, vrlo je brzo postao zvijezda u cijeloj bivšoj državi. Mnoge njegove uloge postale su kultne, a često je gostovao na Splitskom ljetu i Dubrovačkim igrama te osvojio mnoštvo nagrada.

Domaća publika zna ga po ulogama u filmovima poput "Život sa stricem", u kojem je glumio s Fabijanom Šovagovićem, "Sveti Juraj ubija zmaja", "Pečat", "Urota" i brojnim drugima.

Lečić se ženio dva puta. Prvi put s 18 godina mlađom Ivanom Vujadinović, s kojom ima dvoje djece, a potom s 31 godinu mlađom TV voditeljicom Ninom Radulović, s kojom je dobio sina. U intervjuu za IN Magazin iz 2018. godine kazao je kako je s bivšim suprugama ostao u dobrim odnosima, a tada je dao i zanimljivu izjavu o ženama.

"Ja sam čovjek koji voli žene i ne doživljavam ih kao drugi spol, nego kao inspiraciju. Mene inspiriraju žene, volim komunicirati s njima. Ako me definirate kao švalera, onda me diskvalificirate od onoga što se misli i može, to me ne dira jer sam u dobrom kontaktu sa svojim bićem i nikad ga nisam izdao niti ću ga izdati", govorio je Branislav prije tri godine.

Zanimljiv je i komentar koji je dao kada je glumica Milena Radulović otkrila da ju je silovao vlasnik beogradske glumačke škole Miroslav Aleksić.

“Potpuno me šokirala priča moje mlade kolegice Milene Radulović, čije roditelje jako dobro znam. Moj sin Ivan i kći Ana bili su godinu dana u školi Mike Aleksića dok su bili mali. Samoinicijativno su odustali jer su mi rekli da se mnogo dere na njih! I Miku znam s fakulteta. Ostao sam bez riječi. Svako nasilje osuđujem i prezirem, a naročito prema ženama, o djeci i da ne govorim. To ostavlja trajne posljedice na život žrtve nasilja i drastično mijenja pogled na svijet! Silovanje je poniženje tijela, duha, ličnosti i slobodne volje svakog od nas! Hrabre žene, imate moju podršku. Borba je jedini odgovor””, napisao je Lečić tada na svom Twitteru.