Danijela Štajnfeld tužiteljstvu u Beogradu izjavila je da ju je silovao Branislav Lečić, a na te optužbe već se oglasio i on.

Srpska glumica s američkom adresom 37-godišnja Danijela Štajnfeld prije nekoliko je mjeseci snimila dokumentarni film "Drži me čvrsto", u kojem je otkrila da je žrtva silovanja, a sada je u beogradskog Višem tužiteljstvu otkrila i identitet svog silovatelja.

Naime, Danijela se prije nekoliko dana odazvala na poziv tužitelja da popuni svoj prethodni iskaz gdje je u nazočnosti svog odvjetnika izjavila da ju je silovao glumac, političar, bivši ministar i član Demokratske stranke Branislav Lečić, saznaje portal Nova.rs.

Danijela je njegov identitet skrivala cijelo ovo vrijeme, a sada je odlučila o svemu progovoriti pa je navela i da ju je napao prije nekoliko godina kada su radili na zajedničkom projektu. U ranijem iskazu izjavila je tek da je riječ o jako moćnom čovjeku koji se svakodnevno pojavljuje u javnosti.

Nakon optužbi oglasio se i sam Lečić.

"Apsolutno poštujem zakon i pravne institucije ove države, i spreman sam u bilo kojem trenutku odgovarati u Tužilaštvu na ovakvu optužbu. U pitanju je najgnusnija laž koja me diskreditira", izjavio je za B92.

Glumica je ispričala da je traumatično iskustvo doživjela kada je imala 21 godinu i to je zapravo bio glavni razlog zbog kojeg se preselila u SAD, gdje je snimila film u kojem je prvi put o tome progovorila.

“Imala sam ideju napraviti film o posljedicama silovanja i seksualnog zlostavljanja iz perspektive žrtve i ljudi koji su počinili zločin. Kada sam pogledala sirovi materijal, ohrabrila sam se i u posljednjem trenutku odlučila podijeliti svoju priču. Zatekla me je činjenica da je to što ću govoriti o tome zapravo početak toga da budem okej. To je liječenje. Bilo je to veliko otkriće za mene. Poslije silovanja povjeravala sam se jedino svom laptopu. Snimila sam male videozapise koji su na kraju završili u dokumentarcu. Oni su danas dragocjena svjedočanstva jer pokazuju kako se žrtva osjeća nakon zlostavljanja. Jedva čekam da vidite sve što ću podijeliti s vama, svoju intimu, što je bila moja najveća tajna, što sam čuvala u sebi svih ovih godina, Ja sam snažna, sve će se uskoro saznati. Pozdrav lijepoj Srbiji”, izjavila je svojevremeno za američki Variety.

Inače, Lečić se bio oglasio kada je glumica Milena Radulović otkrila da ju je silovao vlasnik beogradske glumačke škole Miroslav Aleksić.

“Potpuno me šokirala priča moje mlade kolegice Milene Radulović, čije roditelje jako dobro znam. Moj sin Ivan i kći Ana bili su godinu dana u školi Mike Aleksića dok su bili mali. Samoinicijativno su odustali jer su mi rekli da se mnogo dere na njih! I Miku znam s fakulteta. Ostao sam bez riječi. Svako nasilje osuđujem i prezirem, a naročito prema ženama, o djeci i da ne govorim. To ostavlja trajne posljedice na život žrtve nasilja i drastično mijenja pogled na svijet! Silovanje je poniženje tijela, duha, ličnosti i slobodne volje svakog od nas! Hrabre žene, imate moju podršku. Borba je jedini odgovor””, napisao je Lečić tada na svom Twitteru.

Danijela Štajnfeld proslavila se ulogom Mariole u filmu "Ivkova slava" iz 2005. godine, nakon čega se odlučila povući s glumačke scene. Branislav Levačić poznati je kazališni, filmski i televizijski glumac s impresivnom glumačkom karijerom, a neki od najpoznatijih naslova koje je snimio su "Tri karte za Hollywood", "Bulevar revolucije", "Labirint", "Vratit će se rode", "Montevideo, Bog te video", "Priče iz fabrike", "Vojna akademija 1 i 2", "Urota", "Branio sam mladu Bosnu" i mnoge druge. Od 2001. do 2005. godine obnašao je dužnost ministra kulture Srbije.