Mika Aleksić optužen je za seksualno zlostavljanje, za što ga je optužila glumica Milena Radulović.

Proslavljeni redatelj i scenarist i vlasnik cijenjene glumačke škole u susjednoj nam Srbiji 68-godišnji Mika Aleksić priveden je od strane policije nakon što su protiv njega iznesene ozbiljne optužbe.

Naime, javno je optužen za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, o čemu je progovorila 26-godišnja glumica Milena Radulović koja trenutačno gradi karijeru u Rusiji gdje je snimila film i dvije serije u roku od godine dana. Ona je u razgovoru za Blic otkrila mučne detalje onog što joj se navodno dogodilo s Mikom.

"Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se", izjavila je Milena za Blic.

Tvrdi da nije jedina kojoj se to dogodilo već da redatelj desetljećima zlostavlja polaznice svoje škole.

"Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu tjedno, išli u kazalište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra djeca. U grupi se propagirala religija, satovi su počinjali molitvom Oče naš, djevojčice su dolazile u suknjama, dječaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvijek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili - Pa, dobro, on je surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode. Postojala su jasna pravila", otkrila je Milena.

Zbog svega je odlučila kontaktirati policiju i pozvati ostale djevojke i žene sa sličnim iskustvima da otkriju svoje priče, jer tvrdi kako ih je bilo više.