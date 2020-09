"Iz fotelje u fotelju. Ako postoji raj na zemlji, ona sam sada u raju", napisala je Tereza Kesovija u opisu fotografija na kojima uživa na moru.

Naša glazbena diva Tereza Kesovija (81) na Instagramu je posljednjih dana vrlo aktivna, a sve je oduševila fotkama u kupaćem kostimu.

"Iz fotelje u fotelju. Ako postoji raj na zemlji, ona sam sada u raju", napisala je Kesovija u opisu fotografija na kojima uživa na moru. "Tere, kraljica ste! Uživajte", "Diva", "Raj na zemlji je kada vi imate koncert, draga Tere", "Samo naprijed", "Lijep odmor, zaslužili ste", samo su neki od brojnih komentara njezinih oduševljenih obožavatelja. Komentar na fotku ostavio je i Jacques Houdek.

"Diva Tere je zaslužila odmor! A nakon ovog raja, jedva Vas čekamo u našem malom raju samoborskom", napisao je pjevač svojoj kolegici.

Upravo u Jacquesovu obranu stala je glazbena diva nakon što su ga posramili na plaži prije nekoliko dana. "Ovom objavom želim reći da sam ja "Jacques team". Neću ponavljati ono što sam bezbrojno puta rekla o Jacquesu a to je kako on istinski razumije ono što radi, a radi odlično. Sada prelazim na ono što me ponukalo napisati ovu objavu. Tko se to, u civiliziranom svijetu, usuđuje komentirati nečiju korpulentnost? Dragi Jacques, imaš moju podršku i ti to znaš", napisala je Kesovija onda na svom Instagramu.