Tereza Kesovija jedna je od rijetkih domaćih glazbenica koja se može pohvaliti zavidnom karijerom u inozemstvu, a zahvaljujući holivudskoj divi i princezi Grace Kelly, predstavljala je prije više od 50 godina Kneževinu Monako na Eurosongu. U razgovoru s našom Ivanom Nanut hrvatska diva priznala nam je koje joj je riječi uputila Grace Kelly, kako je reagirala kada je na Zrću otvoren kiosk njoj u čast, naziva Tereza, ali i otkrila sve detalje vezane uz njezinu novu pjesmu.

Naša glazbena diva Tereza Kesovija snimila je novu pjesmu. Ljubavne stihove napisao je Aljoša Šerić, a već na prvo slušanje Tereza je ostala bez riječi koliko je pjesma dirljiva, moćna i jedinstvena.

Vlasnica brojnih evergreena i ovoj je novoj pjesmi dala onaj vlastiti, jedinstveni pečat, a, kako kaže, kada za nagradu dobije bravo od autora, onda je i najsretnija žena na svijetu. Originalnost u interpretaciji cijeni i divi mu se kada je riječ o maestru Pogoreliću, ali i kolegici, velikoj Josipi Lisac.

''Ona je meni fenomenalna ličnost, ima svoj stav, svoj ja koji nije mijenjala i poštujem je silno zbog toga'', zaključila je Tereza.

Simbol Dubrovnika je, Tereza kaže, osim svetog Vlahe i Libertas, što u prijevodu znači sloboda, pa joj ovo novo normalno u kojem se trenutačno nalazimo, teško pada.

''Što ne znači da ne treba poštovati nekoga, što je važno za naše zdravlje, ali biti uokviren u toj mjeri kad kažeš - izolacija, to je za mene ko uzeti selotejp i izolirati te. Ne može ništa - ni poljubac ni dodir. Nekako uputim pogled prema nebu i kažem bože ti koji si milostiv, zašto nam to čini, koliko je dobro za nas, a koliko loše to ćemo tek vidjeti'', zaključila je pjevačica.

No nedavno ju je razveselila i jedna lijepa vijest, poput one da je na Zrću otvoren kiosk, posvećen njezinu liku i djelu. Naime, njegov vlasnik obožava Terezu, sluša je od malih nogu i ona je za njega hrvatska diva za sva vremena.

''Ja sam ostala bez riječi nisam mogla vjerovati, nije me kontkatirao, ali ja ću njega jer mi je to jako lijepo. Mislim da je zaslužio mnogo više zbog ljepote duha njegovog, mlad je, učinio je nešto što je danas teško vjerovati ali spremila sam mu autobiografiju s posvetom, CD i otišla bih zbog njega'', kaže Tereza.

Tereza je umjetnica koja je u više od 60 godina glazbene karijere snimila oko devet stotina pjesama, koje je otpjevala na desetak jezika. Iza nje je i iznimna karijera u Francuskoj, a zahvaljujući još jednoj divi, onoj glumačkoj, Grace Kelly, prije više od 50 godina predstavljala je Kneževinu Monaco na Eurosongu.

''To je ona, ona je pobjednica i gotovo. Poslije sam ju došla prozdraviti i rekla je - od danas sam ja vaš prijatelj, ako me ikada zatrebate molim vas javite mi se'', prisjetila se Tereza.

