"Dragi Jacques, imaš moju podršku i ti to znaš", napisala je Tereza Kesovija na Instagramu.

Pjevač Jacques Houdek tijekom vikenda je odlučio progovoriti o temi o kojoj godinama šuti, no nakon što su ga na plaži posramili zbog viška kilograma, napokon je odlučio reći što misli o svemu. Objavio je poduži status na Facebooku, a u njegovu obranu na društvenim je mrežama stala i glazbena diva, Tereza Kesovija.

"Od jučer imam potrebu napisati par riječi, zbog raznih komentara što sam pročitala nakon Jacquesove objave na društvenoj mreži, a koju objavu su prenijeli brojni mediji. Ovom objavom želim reći da sam ja "Jacques team". Neću ponavljati ono što sam bezbrojno puta rekla o Jacquesu a to je kako on istinski razumije ono što radi, a radi odlično. Sada prelazim na ono što me ponukalo napisati ovu objavu. Tko se to, u civiliziranom svijetu, usuđuje komentirati nečiju korpulentnost? Nisam nikada pročitala, a niti čula da bilo tko uvredljivo komentira korpulentnost umjetnika koji su stasom bili čak korpulentniji od Jacquesa, počevši od Orsona Wellsa, sir Peter Ustinova, Luciana Pavarottia.... Dragi Jacques, imaš moju podršku i ti to znaš", napisala je Tereza na Instagramu.

Houdek je svima zahvalio na ljubavi i podršci koju je dobio, a objavio je i komentar čovjeka koji ga je posramio na plaži. "Još uvijek vjerujem u ljudsku čestitost... Vjerujem u sve vas, dragi moji, koji me od jučer obasipate tisućama poruka i komentara prepunih ljubavi, iskrenosti i ljudskosti... Volim vas'', zaključio je Jacques u svojoj objavi.