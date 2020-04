View this post on Instagram

Dobila sam danas ovu fotografiju iz mojih srednjoškolskih dana koja me je baš dirnula. Na slici smo Maja, majka poznate novinarke Ane Vela (lijevo dolje), Nela, Majina sestra (desno gore), Branka, moja prijateljica iz razreda (desno dolje) i ja. Sve četiri smo članice zbora Dubrovačkog radija i tu sam prvi put nastupila javno (osim u crkvi) a radijski program je išao uživo 💞 #terezakesvijaofficial #dubrovnik#croatia