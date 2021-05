Tatjana Jurić na Instagramu je objavom pogidla svijest o Alzheimerovoj bolesti, od koje je prije tri godine preminula njezina majka Dragica.

Voditeljica Tatjana Jurić je na svom Instagramu objavila dirljivu poruku u kojoj je naglasila kako u Hrvatskoj više od 85.000 ljudi boluje od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Njezina majka Dragica je 2018. godine nakon duge borbe s tom bolešću preminula, a naša lijepa voditeljica nakon njezine smrti je nastavila brinuti o potrebitima te informirati javnost o bolesti.

"Znam da Alzheimerova bolest nije najprivlačnija tema, ali bitno nam je da ova informacija dođe do što većeg broja ljudi. Više od 85 tisuća ljudi u Hrvatskoj boluje od Alzheimera i drugih oblika demencije, a kad je član obitelji bolestan, na neki način, bolesna je i čitava obitelj, pa i društvo samo. Deluzije, halucinacije, potpuno urušavanje strukture ličnosti, ovisnost o drugim članovima obitelji... limb je to za koji ti se ponekad čini da nikada neće proći i da si prepušten sam sebi. Iako je to za mene danas jedno životno vrijedno iskustvo koje ne bih mijenjala, pamtim izgubljenost, muku, strah i tugu; prošle su godine dok smo Mami postavili dijagnozu i prikupili informacije, a to je vrijeme presudno kako bi se što ranije počelo s lijekovima i terapijom koje bolest neće spriječiti, ali će unaprijediti kvalitetu života!", napisala je.

"Pa molim kolege novinare, koji često prenose novosti o mojim ljubavima i frizurama, prenesite i ovo, dajte da medijski prostor ispunimo i onime što je od širokog društvenog značaja. Mnogi su ljudi u potrebi, mnogima nedostaju kontakti i informacije, pomozimo im zajedno makar na ovaj mali način. Hvala vam! I da, gospođa Kata me dobila u Čovječe, ne ljuti se. Nisam se ljutila! Veselilo me!", zaključila je.

"S maminim odlaskom, kao i s odlaskom svih onih koji su nam važni, život postaje nekako skučeniji i ustvari, s vremenom postaje možda lakše, ali prepuno sjete. Ne ubijaju te uspomene kojih se sjećaš, nego one nove koje stvaraš, a važni ljudi nisu uz tebe. No to je život. Kako život ide, kako sazrijevaš, tako puno bolje shvaćaš i ulogu ljudi u svome životu, osobito roditelja. Sve je to dio lekcija koje svi mi prolazimo, a i to ima svoju čar", ispričala je Tatjana prije nekoliko mjeseci u intervjuu za DNEVNIK.hr.