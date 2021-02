Tatjana Jurić, koja odnedavno vodi emisiju "Zdravlje na kvadrat", kaže da je brzo opet uhvatila televizijski ritam i to na televiziji gdje je voditeljsku karijeru i započela.

Tatjana Jurić vratila se opet na televiziju i to na Novu TV u kojoj je prije više od 15 godina započela voditeljsku karijeru, a sada ju gledamo u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

Čini joj se da se brzo uigrala u novoj staroj ulozi, no kaže da je na drugima da to procijene. Većinu ekipe sa snimanja zna otprije, ali ima i novih ljudi, kolega s puno iskustva i brzo su svi zajedno uhvatili ritam.

"Osobno znam što se od mene očekuje, svi smo jasno podijelili zadatke i tu nema puno praznog hoda. Uz to, okruženje rada u sklopu Nove TV, iako je riječ o vanjskoj produkciji je ugodno i tim lakše jer se ipak radi o vrsnim profesionalcima kojima se uvijek možeš obratiti i za savjet i za pomoć. Lijepo je opet biti dijelom dinamičnog svijeta televizijske produkcije", ispričala je Tatjana.

Prije mjesec dana je upoznala i urednika emisije Dalibora Bosančića, a kaže da su i njih dvoje brzo ulovili ritam. "Urednički mi daje jasne upute, uvažava svaku moju ideju, daje mi potpunu slobodu u kreativi, odnosno realizaciji tema koje sama obrađujem i to puno znači. Na taj način, vjerujem da će se i sama emisija razvijati u još kreativnijem smjeru", otkrila je kako izgleda njihova suradnja.

Uz Tatjanu se često može vidjeti njezina bostonska terijerka Jackie koja je s njom i na snimanju "Zdravlja na kvadrat". Upravo zato nas je zanimalo hoće li se i ona pojaviti pred kamerama, primjerice u temi koliko dobro životinje utječu na zdravlje čovjeka.

"Sjajna vam je ideja, tema koju spominjete, odmah je predložim na sljedećem kolegiju", rekla je voditeljica kroz smijeh.



"Šalim se s kolegama da nema seta, snimanja ili etera u kojem moja Jack, u ovih 12 godina nije bila, i ona je zaslužila honorar. Kad sam na radiju u eteru, spava mi ispod pulta ili se zabavlja po redakciji; kad sam u televizijskoj montaži, isto je negdje uz mene mirna, a to je najbitnije, da ne smeta ona kolegama, ali i da mi ne smetamo njoj. Naravno, ne forsiram je voditi sa sobom gdje vidim da ne treba, ali da, i to je pozitivna strana moga posla, da ne mora doma biti sama i da je mogu povesti sa sobom. Jackie i ja imamo posebnu vezu, bila je uz mene u nekim velikim tugama moga života, ona mi je na neki način i jedina poveznica s roditeljskim domom kojega više nema i koliko mi je bitna, najbolje će shvatiti oni koji kućnog ljubimca imaju. Oni su toliko puno više od ljubimca, najljepše lekcije o ljubavi i odanosti, naučit će nas upravo psi", dodala je Tatjana.

Već u prvoj emisiji voditeljica se bavila temom koja ju je posebno zanimala, a riječ je o mentalnom zdravlju koje je, kako ističe, u ovim okolnostima u kojima trenutno živimo, svima važno. "Tu su bili potresi, epidemije, zatvaranje, kako si pomoći. Za sljedeću emisiju, pripremam temu hejtanja na internetu tj. društvenim mrežama i forumima. I to je, možemo reći svojevrsana epidemija, žalosno je koliko na mrežama mržnje ima. Mislim da je vrijeme da se i to regulira zakonom. Odgovornost za izrečeno ne smije izostati ako je u pitanju govor mržnje, širenje laži, a taj se skriva pod lažnim imenom i profilom", ispričala je.

Prije više od 20 godina, Tatjana je ozlijedila kralježnicu i bila je na operaciji discus hernije pa je otkrila kako to utječe na nju kada je riječ o vježbanju. Usto je objasnila da je zabluda je njen drugi posao na Narodnom radiju uglavnom sjedilački.

"Moram vam reći da je radio sve samo ne sjedilački posao. Jako je dinamičan i ustvari šihtu od 4 sata provedem više na nogama. No, bez obzira na to, da, svi bismo mi trebali više vježbati, aktivnije živjeti, a lakše je zanemariti tu obavezu. Kako imam discus herniju, čim krenem zabušavati, bol me podsjeti da zabušavati ne smijem, pa se brzo vraćam vježbanju. Kombiniram vježbe istezanja i snage i to mi se pokazalo kao prava terapija. A tu je i Jack, da, često s frendovima idemo u šetnje. Nisu preduge, ali znače", istaknula je.

Tatjana je postala dio jutarnje svakodnevice velikog broja Hrvata kroz Narodni radio, a prvi put je za radijski mikrofon sjela prije 10 godina te je tada radila i učila se tom poslu na jednom zagrebačkom radiju.



"Brzo sam prešla na Narodni, na veliki nacionalni radio i pamtim da mi uopće nije bilo svejedno. Osim što je to za mene bilo novo radno iskustvo, nisam imala taj luksuz da budem anonimna voditeljica; iza mene je bilo 10 godina rada na televiziji i osjećala sam golemu odgovornost i prema slušateljima, ali i sama prema sebi. No, nitko prvi dan na posao nije došao najpametniji, napreduje se radom i iskustvom, a ja sam imala puno volje za tim. Godina po godinu i eto me, danas su mi 4 sata radijskog programa uživo samo i jedino gušt, a i priprema prije i nakon programa uživo su već uigrane", ispričala je voditeljica kako je izgledao njezin put.

Radio više ne obuhvaća kao nekada samo taj medij nego se nadopunjuje s YouTubeom i društvenim mrežama, a može mu se i pristupiti preko internetskih stranica.

"Da bi se opet pozicionirao na tržištu, radio je morao zakoračiti i u svijet digitalnih medija i tu je odradio odličan posao. Radio se ponovno ne samo sluša, nego i gleda, na neki način se ponovno izmislio, a to je u medijskom poslu itekako bitno, razvijati se usporedno s tržištem i publikom. Mlađe generacije danas medije konzumiraju na posve drukčiji način i to je bitno pratiti. Nama iznutra, ta dinamika rada paše, a i granice između medija danas su se na neki način ublažile, mediji su svi isprepleteni. Što god danas radiš i za radio, i za televiziju, radiš i za društvene mreže i za web portale, pa i YouTube kanale. I to je dobro", pojasnila je Tatjana.

Iako se već dugi niz godina bavi novinarstvom, nekad je sama voditeljica dio zanimanja domaće javnosti i postaje vijest. Otkrila nam je kako se nosi s time i gleda na sve to iz te perspektive.



"Prihvatila sam to kao dio svoga posla, posla kojega jako volim, i više mi ne smeta. Nikad nije ugodno čuti neku glupost, da ne kažem laž o sebi, ali toga je uvijek bilo i bit će. Nakon silnih godina, to me više uopće ne dira. Ustvari, ponekad me i zabavi", naglasila je Tatjana.

Često je na listama najljepših Hrvatica i ima "vojsku" pratitelja na Instagramu te se ponekad vodi puno računa o njezinom izgledu. S druge strane njezini muški kolege baš to i ne doživljavaju, no voditeljica se time ne zamara. "A što reći na to. Tu smo gdje jesmo. Možemo oko toga dvojiti ili zapeti još jače. Osobno biram ovo drugo", objasnila je kako se nositi s dvostrukim standardima.

Zadnjih tjedana je aktualna tema seksualnog zlostavljanja i naša regija je dobila svoj #metoo pokret kakav je prije nekoliko godina imala Amerika. Sve se to dogodilo zahvaljujući šokantnim ispovijestima srpskih glumica Milene Radulović, Ive Ilinčić i još nekoliko anonimnih djevojaka koje su progovorile što su doživjele u školi glume Miroslava Aleksića. Zbog toga je stvorena i stranica "Nisam tražila" na kojoj je šokantan broj ispovijesti žena iz cijele regije. U Hrvatskoj se često postavlja pitanje zašto je žrtva toliko dugo šutjela umjesto da se bavi pravi problemom, a Tatjana je otkrila kako gleda na cijelu situaciju.

"Negdje sam pročitala da nitko nema pravo, nikada, pitati žrtvu zašto je šutjela i zašto progovara 'tek sada'. I to je bitno naglasiti! Progovarati javno o nepravdi ili zlostavljanju koje je pojedinac doživio, jako je važno i za to treba velika hrabrost, jer, kad to činiš u uvjetima u kojima mi danas živimo, izlaganje intime može ti donijeti i mnogo zlobnih komentara, nerazumijevanja situacije, i spominjala sam baš prilog koji pripremam, puno 'hejtanja po forumima i mrežama'. Ipak, samo na taj način utječemo na promjenu svijesti i na, nadamo se, u budućnosti izgradnju pravednijeg i odgovornijeg društva", rekla je voditeljica.

Tatjana jako voli svoj posao što oni koji prate njezin rad mogu primijetiti, a kaže da ju upravo to i jer voli ono čime se bavi tijekom dana gura naprijed. "Kad alarm ujutro zazvoni, nemam osjećaj da 'moram na posao'. Na tome sam zahvalna. Ima, naravno, dana kada bih najradije ostala doma, ali oni su rijetki. Zahvalna sam da imam tu privilegiju baviti se poslom kojega volim i od toga stvarati svoju egzistenciju. A onda opet, kad dođe slobodno vrijeme, volim stati i s dragim se ljudima, maknuti od svega, napuniti baterije", ispričala je.

Prije koju godinu Tatjana je kupila grobno mjesto u Zagrebu i ruševinu u Dalmaciju koju je nazvala "Kuća Mame Dragice" i najavila je da će postati najljepša kamena kuća u Dalmaciji. Iza toga stoji emotivna priča, koja malo koga nije dirnula, s njenom majkom koja je nažalost izgubila bitku s Alzheimerovom bolešću, a nedavno je bila treća godišnjice njezine smrti.

Voditeljica kaže da joj je bilo čudno što su neki mediji prenosili taj njen status, bez konteksta, svi su pisali o bizarnosti da je kupila grobno mjesto. "Pa preminuo mi je član obitelji, otišla je moja majka, što ćeš, nego kupiti grobno mjesto. S tim kontrastom, kupnjom kućice, htjela sam pokazati, da i uz loše, uvijek imamo i nešto dobro za kojim se trebamo i možemo povesti, a to je za moju obitelji i mene kupnja te male dalmatinske, ruševne kuće u kojoj ćemo se okupljati i sjećati mame, a koja se naslanja na tatinu rodnu kuću, pa će biti lijepa ljetna baza. I penzija, šalimo se brat, šogorica i ja", pojasnila je.

Progovorila je i o tome kako se nosi s velikom tugom gubitka majke i je li teže s vremenom. "S maminim odlaskom, kao i s odlaskom svih onih koji su nam važni, život postaje nekako skučeniji i ustvari, s vremenom postaje možda lakše, ali prepuno sjete. Ne ubijaju te uspomene kojih se sjećaš, nego one nove koje stvaraš, a važni ljudi nisu uz tebe. No, to je život. Kako život ide, kako sazrijevaš, tako puno bolje shvaćaš i ulogu ljudi u svome životu, osobito roditelja. Sve je to dio lekcija koje svi mi prolazimo, a i to ima svoju čar", ispričala je.

Tatjana živi u Zagrebu, otac joj je u Dalmaciji, a brat s obitelji u Sloveniji. Voditeljica kaže da nema taj luksuz da se svako malo zaleti do njih, osobito ne sad kad su ograničenja, no i za to postoji rješenje. "Moderne tehnologije i video pozivi i tu odrade puno. Dalmaciju, što sam starija, volim sve više. Taj mali raj koji mi dolje imamo je postao pravo mjesto obiteljskog okupljanja i puno nam znači. Što si stariji, sve jasnije znaš koliko nam malo za sreću treba. Ljudi koje voliš i mala kućica za stvaranje uspomena. I što ti više treba?", pita se.

Stigla je veljača, mjesec ljubavi, kako ga popularno nazivaju, a tu je i Valentinovo, dan zaljubljenih. Tatjana je sasvim iskreno otkrila postoji li neki poseban muškarac u njezinom životu. "Ne postoji", rekla je kratko i jasno.

Voditeljica je na kraju progovorila i o svojim snovima kao i o tome je li ostvarila sve što si je zacrtala u životu. "Ooooo, imam još puno želja i nadanja, alii i planova. I to je isto tako dobro. Bez toga, što bi nas guralo naprijed. Polako, sve u svoje vrijeme", zaključila je Tatjana.