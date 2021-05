Tatjana Jurić progovorila je o raskidu zaruka s poduzetnikom Ivanom Zubakom i kako se osjećala u tim trenucima.

Televizijska i radijska voditeljica Tatjana Jurić otvoreno je progovorila o raskidu zaruka s poduzetnikom Ivanom Zubakom, a kako se osjećala u tim trenucima otkrila je podcastu “Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem“.

"Moja posljednja veza, opet ću biti po portalima, taj prekid je za mene, ja ga doživljavam kao gubitak i to je za mene bio veliki šok. Iz ove današnje perspektive, ja to naprosto prihvaćam kao takvo i zahvalna sam da, kad sam cijelo to iskustvo zaokružila, sam doživjela jedno oslobođenje, nekakav osjećaj olakšanja, jer sam shvatila ok, ok, točka. Nemam više pitanja, sve mi je jasno", izjavila je Tatjana.

Dodala je i kako zna po kojim vrijednostima živi i što joj je u životu danas bitno.

"Određena najava je otišla vani, a onda se to ipak nije dogodilo i da, priznajem, to je bilo i kompromitirajuće i u neku ruku ponižavajuće, ali to je sve život. Što ćemo se svi praviti da nam je sve super? Što ću se ja sad praviti, ako sam jučer planirala svadbu, a sutra svadbe nema, da mi je baš svejedno?", zaključila je Tatjana.

Vijest o raskidu zaruka potvrdila je u studenom prošle godine i u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkrila zašto su se ona i Ivan razišli.

"Prekid se zaista dogodio. Kumovao mu je izostanak svega onoga što jedan takav prsten simbolizira", ispričala je voditeljica.

Tatjana i Ivan bili su u vezi tri godine, a potom su početkom 2018. prekinuli. U veljači prošle godine voditeljica je iznenadila javnost objavivši fotografiju iz Venecije s članom uprave AutoZubak povodom svog rođendana i tako otkrila da su se pomirili.

Već nekoliko dana kasnije Jurić je pozirala u radijskom studiju s pjevačicom Ninom Badrić i pokazala zaručnički prsten. Nije htjela komentirati svoju vezu i ostala je tajnovita kao i uvijek kada je riječ o njezinu privatnom životu.

Kako je pisao magazin Story u rujnu, Tatjana neko vrijeme nije nosila zaručnički prsten, a iako je krila planove o vjenčanju, saznali su da se ono trebalo odviti u lipnju. Ipak, pandemija koronavirusa poremetila je te planove kao i većinu svadbi za to razdoblje.

Neko vrijeme ni voditeljice nije bilo na Instagramu, na kojem je ranije često objavljivala fotografije, a vratila se na društvenu mrežu krajem kolovoza.

"Dobar dan, Instagram svijete. Što sam lijepoga propustila dok me nije bilo? Nastavljamo dalje", napisala je tada.