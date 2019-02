Nastup Lady Gage i Bradleya Coopera na dodjeli Oscara prokomentirali su stručnjaci za govor tijela.

Kemija koja se dogodila na ovogodišnjoj dodjeli filmske nagrade Oscar između Lady Gage i Bradleya Coopera je neupitna i malo tko je nije primijetio. Upravo je to potaknulo brojne rasprave na društvenim mrežama o prirodi njihova odnosa kao i šuškanja da između njih postoji nešto više, unatoč Bradleyjevoj vezi s Irinom Shayk, a dodatno su ih povećala činjenica da Gaga nedavno raskinula zaruke s Cristianom .

Cijelu priču su prokomentirali stručnjaci za govor tijela i pokušali dati odgovor jesmo li na sceni gledali Lady Gagu i Bradleyja ili Ally i Jacksona, likove iz njihova zajedničkog filma "Zvijezda je rođenda".

Stručnjakinja Patti Wood potvrdila je ono što je i većina primijetila, a to je duboki i snažni kontakt očiju, pomalo neuobičajen za izvođače na pozornicama.

Naravno, bila je to predstava ali Wood tvrdi kako se u njihovim očima vidjela jasna čežnja.

"Zato su svi koji su njihov nastup gledali "poludjeli". To se osjetilo itekako", izjavila je za portal Women's Health.

Njezina kolegica Blanca Cobb složila se kako je kemija bila očigledna.

"Kada su gledali jedno u drugo, imali smo osjećaj da gledaju jedno drugom u dušu. Izvedba pjesme "Shallow" na pozornici zahtjevala je da se unesu u svoje likove. Ono što je njihov prirodan odnos dodatno zagrijalo je njihovo prijateljstvo i iskrice privlačnosti. Njihova komunikacija je nježna i slatka" objasnila je Cobb i dodala kako su njihova fizička privlačnost i međusobni dodiri razlog što su se našli u središtu pažnje.

"Kada joj je dodirnuo struk i trbuh, Lady Gaga je reagirala neprocjenjivo. Gotovo kao da je osjetila leptiriće u trbuhu", zaključila je Cobb.

No, moramo biti svjesni da su oboje bili nominirani u kategorijama za najbolje glumce i kako je njihov glumački talent neosporan. A uz to dok je kemija koja između njih postoji stvarna, situacija pred kamerama je morala ispasti tako "vruća".

"Želite li dobiti odgovor na to, hoće li se ili jesu uistinu zaljubiti u stvarnom životu, najbolje je obratiti pažnju na to kako se ponašaju kada su kamere ugašene. Uzmite za primjer kada ju je Bradley vodio za ruku kada su odlazili s pozornice. Na brojnim fotografijama možemo vidjeti koliko su bliski i povezani. Na nekim fotografijama Bradley je više usredotočen na Gagu nego na Irinu. To se vidi po govoru njegova tijela. Smiju se jednom drugom, naginju se jedno prema drugom, uživaju u zajedničkim trenucima. Dok se Irina povukla u svom sjedalu, blago se osmjehujući, i držeći ruke u krilu", zaključila je Cobb.

Naravno, moguće da je da je Irina namjerno htjela biti u drugom planu kako bi im dozvolila da ima taj svoj "Oscar trenutak".

Ono što je zasigurno zabavno, svima osim Irini vjerojatno, je fantazija o omiljenom fiktivnom paru, no stvarnost pokazuje kako je Gaga definitivno Bradleyjeva muza, a ne ljubavnica. Sudeći prema govoru tijela, za pretpostaviti je kako su samo jako dobri prijatelji.

Bilo kako bilo, vrijeme će pokazati kako će se cijela priča razvijati i hoće li u stvarnom životu, njihovo prijateljstvo prerasti u nešto više. Ipak u trenutku izvedbe koju je u Dolby Theatru pratilo 3.400 ljudi, imamo osjećaj da oni nisu vidjeli apsolutno nikoga i da je cijela dvorana postojala samo za njih dvoje.