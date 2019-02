Nakon dodjele Oscara sve su glasnija nagađanja kako između Lady Gage i Bradleyja Coopera postoji nešto više od prijateljstva.

Trenutačno ih prozivaju najseksi holivudskim parom, iako uopće nisu par niti u vezi. Ali ponašanje Lady Gage i Bradleyja Coopera i njihov nastup nabijen emocijama i strašću na dodjeli Oscara potaknuli su je brojna šaputanja o njihovu odnosu.

Društvene su se mreže nakon njihova nastupa zapalile jer je Lady Gaga gledala Bradleyja zaljubljenim pogledom, što je itekako zanimljivo s obzirom na to da je prije samo tjedan dana prekinula zaruke s Christianom Carinom.

Ipak, ne smijemo zaboraviti da je Bradley u vezi s prelijepom ruskom manekenkom Irinom Shayk od 2015. godine, s kojom je prije dvije godine dobio kćer. Irina je njihov strastveni nastup gledala iz prvog reda na dodjeli, a mnogi su komentirali kako je upravo zbog te činjenice Lady Gaga pretjerala s pokazivanjem emocija.

Tako je i bivša "spajsica" Mel B zaključila kako je Lady Gaga prešla granicu i prekršila "žensko pravilo".

"Bilo mi je neugodno to gledati zbog Bradleyjeve djevojke. Postoji to neko žensko pravilo. Nadam se da je ovo sve bilo na profesionalnoj razini", zaključila je Mel B, prozvavši svoju kolegicu za nedolično ponašanje u emisiji Good Morning Britain.

Na društvenim se mrežama oglasio i slavni novinar Piers Morgan koji se pita jesmo li 100 posto sigurni kako je tu riječ samo o prijateljstvu ili postoji nešto više.

Are we 100% certain these two are just good friends... ? pic.twitter.com/Bsy9oJv1RM